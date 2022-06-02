螞蟻集團向阿里派息40億　再邀港交所主席任獨董　動作頻頻惹聯想

阿里旗下螞蟻集團，繼兩年前叫停在中港兩地的世紀IPO上市後，一直按照內地財金監管機構所要求推動業務整改。近期一些事件進展，令市場對其再度注視。

首先，是阿里上周公布業績之時，同時披露獲得螞蟻集團的股息派發，達到40億元人民幣。不足數天後，螞蟻的董事會名單上，突然增加了一名在中港金融圈的著名人物，就是現任港交所主席史美倫，出任螞蟻的獨董。同日，集團引入ESG（環境、社會和企業管治）框架，交代四大可持續發展戰略。螞蟻集團動作頻頻，令市場猜測是有意為再度申請上市鋪路。

螞蟻集團董事會名單（官方網頁）

據螞蟻官網顯示，目前螞蟻董事會共有8名董事，曾任律師事務所合夥人的楊小蕾，以及港交所主席史美倫先後加入螞蟻，出任獨立董事。至於春華資本創始人胡祖六和阿里聯合創始人蔣芳，不再在董事會成員之列。

螞蟻董事會 半數成員為獨立董事

目前獨立董事在螞蟻集團董事會的比例為50%，女性董事在董事會成員中的比例為37%。螞蟻回應媒體查詢時指，集團不時有董事更替，屬於正常運作。

今次新加入螞蟻集團的史美倫，從執業律師出身，在內地和香港的金融監管經驗豐富。在內地金融監管範疇上，最為人所熟知的，是她在2001年至2004年，獲國務院前總理朱鎔基「欽點」，北上擔任中國證監會副主席，成為當時中國從境外聘請的首位副部級官員。因其作風硬朗，屢出手查案。

至2018年，前任港交所主席周松崗退任，她正式成為港交所主席，至今已經達四年，今年4月剛獲得港交所董事會同意續任。

一旦螞蟻的整改過程完成，再度申請在本港IPO上市，以滿足資本集資的需要，是很大機會率出現的情況。（視覺中國）

不過，今次她成為螞蟻集團的獨立執董，和其港交所主席的身份，為市場人士所關注。原因是螞蟻集團在兩年前，曾經在中港兩地同時申請上市掛牌，市值達兩萬億元，被喻為「世紀IPO」；不過在臨門一腳卻觸礁，最終暫緩上市。此後螞蟻經歷漫長的整改過程，包括將「花唄」和「借唄」小貸業務，納入持牌的消費金融公司；申設個人徵信公司等。

於今年3月，銀保監會主席郭樹清在記者會上，指出「螞蟻集團的自查方面基本結束，整改還沒有完全結束，還有一些問題需要繼續探索」。

日後，一旦螞蟻相關整改過程完成，再度申請在本港IPO上市，以滿足資本集資的需要，是很大機會率出現的情況。

據港交所網頁資料，僅顯示史美倫現時是跨國企業Unilever的非執行董事，該公司於倫敦證券交易所上市；而未有顯示她在任何一間本港上市公司中，擔任非執董職位。