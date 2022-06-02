疫情傳播及防疫措施影響經濟　標普降內銀經濟風險趨勢至穩定

標準普爾發表報告，指出今年內地新冠肺炎疫情反彈，嚴格的防疫限制將削弱內地各銀行改善貸款質素趨勢。雖然金融支持政策可減輕部份對資產質素負擔，但病毒傳播難以預料，防疫措施可能令已放緩的經濟進一步承壓，因此該行將中資銀行的經濟風險趨，從正面調整至穩定。

該行將交行（3328）﹑信行（0998）及民行（1988），以及旗子公司評級展望由「正面」降至「穩定」。

標普指出，中國政府鼓勵銀行增加對小微企業抵押貸款，這些企業因業務集中度較高而受到衝擊，可能導致銀行核銷規模增加。同時大宗商品價格上升增加企業投入成本，疲弱的內需又導致利潤率受到擠壓。小微企業貸款目前佔內地銀行總貸款量約12%，比重在政策指引下繼續快速增長。當企業運用有關貸款投資時，收益長期內能否支撐其還貸仍不得而知。

房地產方面，標普認為內地樓市調控已過了最嚴格時期，惟政策放寬的效果須要數個月才能在市場反映，預料樓價今年將下降5%，並在未來數年保持大致穩定，不過部份地區樓價會出現較大幅度下跌。開發貸款大部份以房地產進行抵押，因此限制銀行核銷問題貸款壓力。部份風險偏好較激進或業務分布較集中的銀行，可能面臨較少的抵押緩衝空間，特別是新設立的銀行。