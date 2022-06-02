滙豐商業案例比賽　馬來亞大學以PayMe新構思奪冠

滙豐公布，馬來亞大學今天贏得「2022滙豐／香港大學亞太區商業案例比賽」冠軍。這項專為大學本科生而設的商業案例比賽，過去15年，吸引了來自全球180家大學、共88,000學生參與。

今次總決賽繼續以網上形式進行，來自亞太區及至全球20個地方的24支隊伍演示其創新構想，解決真實的商業案例。

香港上海滙豐銀行聯席行政總裁廖宜建出席網上頒獎典禮時表示：「科技和可持續發展都是推動商業和經濟發展的重要引擎。2008年我們首次舉辦這個比賽時，旨在透過前瞻的商業案例，讓同學認識商界的運作、鼓勵團隊合作精神、建立跨學術、地域及文化界限的人際網絡，為他們日後成為商界領袖打好基礎。多年來，我們很高興見到不少未來商界領袖都展現極佳的創意和商業觸覺，表現卓越。比賽踏入第15年，匯豐期望繼續透過這個活動，培養全球的商界人才。」

5支參賽隊伍在總決賽提出對滙豐PayMe未來發展的新穎構思，冠軍馬來亞大學的團隊由四位分別來自法律、金融、科學與科技研究學系，文化背景各異的同學組成。他們提出透過年輕人喜愛的遊戲和娛樂，加強PayMe與用戶的互動。團隊豐富的數據及清晰的講解，獲得評判肯定。

「滙豐／香港大學亞太區商業案例比賽」由港大經管學院亞洲案例研究中心舉辦，旨在培育商界未來領袖，協助參賽者加強國際聯繫，發展關鍵技能，擴展視野並拓展其事業路向。