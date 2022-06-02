數碼港周六起一連三日舉辦招聘博覽　提供逾1500個職位空缺

數碼港公布，截止2022年3 月底，數碼港培育計劃下的初創公司於過去一年創造近1,800個職位，當中涉及約250間初創公司。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，即使疫情對各行各業都有影響，但同時推動社會數碼轉型，新常態下刺激創科業界對人才需求持續殷切。數碼港將於6月4日至6日舉辦的「數碼港互動招聘博覽2022」，逾150間公司參與，提供逾1,500個職位空缺，更首次加入元宇宙元素，並提供人力資源免費履歷諮詢及人工智能（AI） 分析面試打分的服務。

數碼港培育計劃下初創公司過去一年創造的職位當中，金融科技類別的創造職位數目佔比最多，達25%，涉及約400個職位。這主要受惠於後疫情時代，許多的金融服務轉移至網上，加上合規科技（RegTech）、綠色金融等概念興起，令金融科技持續蓬勃發展。其次為智慧生活範疇，當中零售科技/電子商務以及教育科技，分別佔整體約14%及近10%，合共創造約400個職位。疫情迫使零售業及教育機構積極尋求數碼轉型，以滿足遙距銷售及遙距教學需要，有關行業人才需求因而增加。

為提供就業平台予有志投身創科的求職者，「數碼港互動招聘博覽2022」將於 6 月 4 日至 6 月 6 日線上舉行，合共提供超過1,500個職位空缺，涵蓋金融科技、智慧生活、數碼娛樂、人工智能、大數據、區塊鏈、網絡安全等範疇。招聘博覽期間同時舉行約 50 個職業論壇及招聘講座 。