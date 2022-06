據《路透社》報道,特斯拉(Tesla)或要裁減一成員工。

報道引述Tesla行政總裁馬斯克(Elon Musk)一封予公司高層、標題為「暫停全球招聘」(Pause all hiring worldwide)的電郵,指他對經濟有種非常不安的感覺(I have a super bad feeling about the economy),公司需要裁減一成員工,及暫停所有招聘。

報道指,Tesla未有回應。