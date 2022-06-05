誰會提拔對自己不滿的下屬？　巧對上司　升職加薪有你份｜知薇

友人Tracy團隊新上司就任，磨合期問題多多，Tracy不停向知薇訴苦，埋怨新上司不熟悉業務情況，亂點兵到雞飛狗跳，團隊累死累活卻乏善可陳。Tracy最不開心的是自己本是業務骨幹，卻要受制於這個老細，空有一身本領而難以發揮。

知薇想起自己中學時代的類似經歷，場景不同，本質相似，經驗終生受用。剛入心儀名校的知薇，難免心高氣傲。遇到一位陰陽怪氣，極富個人風格的數學老師。知薇無緣由地看不順眼，他上課一舉一動都令我反感，心裏暗暗挑他毛病。數學先生似乎看出端倪，經常在我走神時突然提問，答不出來就當堂罰站一會。和老師關係變僵了，我的抵觸情緒也不斷累積，直到第一次數學考試不及格。我備受打擊回到家，還在抱怨數學老師不好。父母給我上了人生重要的一課：「遇到不喜歡的老師，你有抵觸心理，他說什麽你都聽不入耳。當你不能選擇老師，就要去適應他，才能學到你需要的知識能力。」我痛苦之餘覺得很有道理，慢慢改變對數學老師的感觀，數月後我的數學成績在年級都名列前茅，師生關係也破冰回暖了。

進入職場多年，硬技能的進步累計自不待言，每次職務升遷的根本基石，則主要來自職場心法和軟技能的提升。見過不少人，有能力有圈子，卻發展不順、懷才不遇，仔細觀察後，發現惠普前CKO高建華的總結很準：「凡是懷才不遇的人，基本上都和上司不合。永遠不要小看你的上司，他之所以時你的上司，一定有你不具備的能力。」

有了中學那段經驗教訓，知薇對之後人生路上有緣遇見的老師、上司、前輩都秉持積極學習的心態，投緣的自然最好，不投緣的也嘗試看閃光點，去糟粕取精華，以增長自己的見識和心胸。知薇發現，成功的職場高層，無論換什麽老板或客戶，基本都能敬重有加、步調一致，因而一路風生水起。相反，經過歲月那些被淘汰和邊緣化的職場人，有個共同點就是對上司不滿，以為自己這匹千里馬沒遇到伯樂，就常常跳平台找機會，但無論去到哪裏，沒有任何改變的自己，換來的還是類似的結局。

知薇繼續借高先生的金句為Tracy解畫：「你只要有絲毫對上司的不滿，就藏不住，會在言談之中流露出來。而一旦上司感覺到，你的職業生涯就到頭了。」沒有一個人，會提拔對自己不滿的下屬。

「滴水穿石」，水看似柔軟無力，若不停滴在石頭上，假以時日必將穿石，說的不僅是專註持久的力量，更是心性隨順的力量。「隨順」源自佛教法華經，隨從他人之意而不拂逆。持久而集中，能量聚；隨順而無內耗，能量強；強大力量聚集一處，自然無堅不摧。

職場人亦如是，能在一個領域靜下心來做深做精，更能隨環境和境遇調整自己去適應，絕不消耗精力對抗周圍的人事物，這才是真正的有能力。高人，不是總能找到好平台，而是無論扔他到什麽平台，都能發光發亮。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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