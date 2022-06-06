港股中午收漲229點　新能源車板塊炒上　理想升超一成｜持續更新

美股上周五再現震盪，納指捱近2.5%，標指則跌超1.6%。港股經歷三日長假期後，似乎未受美股所拖累，夜期及黑期均見升幅。



【12:00】中午收升229點

恒指中午收報21311點，升229點或1.09%，成交額708.76億元。

鋰電產業鏈跟隨A股爆發，理想汽車（2015）漲10.7%，旗下「理想L9」將於6月21日正式發布。小鵬汽車（9868）漲5.9%，比亞迪（1211）漲5.2%，贛鋒鋰業（1772）漲8.8%。

內房股領跌，富力地產跌超6%，中海外、龍湖集團跌5%，旭輝控股跌超4%。

【10:40】港股倒跌後再轉升 上破日內高

港股高開200點後，早段曾迅速倒跌，但其後逐步走上，最新再升逾200點，突破21300點關口，成交額逼近500億元。

成份股方面，藥明生物（2269）升超7%，報60.9元，成交額達6.3億元。

相反，內房板塊持續走低，富力地產（2777）跌近7%，萬科企業（2202）跌超5%，合景泰富（1813）、中海外（0688）、龍湖集團（0960）、旭輝控股（0884）跌近5%。

【09:20】恒指高開200點

恒生指數今日裂口高開200點，報21282點，成交額28.23億元。

成份股方面，美團（3690）及京東（9618）表現突出，分別高開6.5%及3.5%。

新世界發展（0017）早前遭富時羅素剔出地產商指數，但隨後該指數公司又指，經進一步考慮新世界的EBITDA後，決定不把其剔出。今早高開3.4%，報30.1元。