煤氣﹕待業績回升再考慮派送紅股

煤氣（0003）今日（6日）舉行股東周年大會，有小股東問及有關公司股價下跌，會否進行回購時，副常務董事黃維義指出，公司會定期留意有關情況及作出考慮，又指出過去數年既受疫情影響﹑同時世界亦動盪，對公司業績帶來壓力。公司會待業績回升時再考慮有關紅股派送事宜，並會密切留意。

他又指出公司在內地及本港業務，均受到疫情及封城影響。其中工廠用戶無法開工，影響用氣量，惟隨著內地落實以天然氣取代煤發電，相信疫情過後業務會反彈。他指出上半年內地耗氣量上升7%，預料疫情過後升幅可增至10%。

香港業務方面，他指出公司已經與環境局磋商向巴士公司供應氫氣。由於氣站在巴士公司附近，相信可以水到渠成。他亦表示若政府批准加價幅度，相信可以為公司每年額外帶來2.1億元收益。

主席李家傑指出，與英國公司在供應比例中，20%為氫氣相比，公司比例更高，特別是全球計劃將天然氣佔能源比重提高至介乎10至15%。內地擬在30件內，取消燃煤發電，風電及光能又非穩定，相信公司前景變大。以氫氣佔公司供氣中50%來說，在未來在天然氣佔比達7.5%。同時公司透過太陽能發電，以生產電解綠氫。

黃維義進一步指出，煤氣旗下的港華（1083）正部署在屋置上光伏板發電配合，料可產生更多貢獻。