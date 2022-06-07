日清安藤清隆：多項措施抵銷成本上升壓力　料全年銷售增長一成

小麥等原材料價格，對食品工業帶來壓力。日清食品（1475）執行董事、董事長及首席執行官安藤清隆表示，公司已透過多項措施抵銷原材料價格上升的壓力；又預料全年銷售將按年增長10%。

安藤清隆指出，今年原材料價格及其他生產成本均按年上漲，例如小麥粉按年升5成，不過，集團已經採取多項優化營運及提升生產效率的措施以抵銷成本升幅，同時亦分別在今年3月、4月上調內地即食麵產品價格及香港部分產品的出廠價。

疫情影響產品運輸速度

他續稱，由於COVID-19疫情影響，內地即食麵需求遽增，社區團購的消費模式盛行，故即使上調價格，銷售亦沒有受到影響，而且集團沒有在上海設工廠，因此上海封城亦沒有影響到產品的生產，不過，疫情期間物流受阻，產品運輸速度放緩。

安藤清隆預計，全年銷售將按年增長10%。（余俊亮攝）

安藤清隆指出，集團將繼續吧積極控制成本及提高產品品質，料內地人均消費將持續上升，而香港業務將專注於增加非即食麵業務的銷售，以確保業務的增長，預計全年整體銷售將按年增長10%。

今年首季收入為10.61億元，按年增加10%。毛利為3.32億元，按年增長7.4%，可是毛利率卻下跌0.8個百分點至31.3%，擁有人應佔溢利下跌3.1%至9,030萬元。

此外，安藤清隆指，7月份將會在香港率先推出日清會員積分計劃，料首階段應用於合味道杯麵，客戶在購買合味道杯麵後，撕開蓋，即可掃描蓋內的QR code，從而賺取積分，積分達到一定數量，將可以獲得日清產品或廚具。除了積分計劃，他表示，出前一丁亦會在7月推出全新的麻辣火鍋味。