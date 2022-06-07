港交所旗下LME再遭提告　Jane Street「跟機」索賠　涉逾1.2億

港交所﹙0388﹚旗下倫敦金屬交易所﹙LME﹚及LME Clear Limited再遭提告。最新，LME在 Jane Street Global Trading提出一項司法覆核申索，尋求挑戰LME 3月取消有關鎳合約交易的決定。

原告人聲稱有關決定根據公法屬不合法，及/或構成侵犯原告人的人權。原告人索賠金額約1,534 萬美元（折合約1.2億港元）。而 LME 管理層認為該申索毫無法律依據，LME將積極抗辯。

公告提到，於今年3月10日發出的LME通知22/057中所述，在3月7日（英國時間），鎳市場價格出現顯著上升。然而，LME 認為截至當日晚上收盤時的交易是有序進行。隨後在3月8日（英國時間）凌晨，鎳價格在短時間內大幅上升。與LME Clear商討後，LME決定於當日英國時間 08:15 起暫停所有鎳合約的交易，並將所有於3月8日英國時間00:00 或之後執行的交易取消。此暫停交易的決定是因為鎳市場已出現失序的情況。LME 追溯性地取消交易，是為了讓市場回到 LME 可以確信市場是有序運作的最後一個時間點。需要強調的是，LME 一直以市場的整體利益行事。 LME鎳交易其後於3月16日在LME所有執行交易的場所恢復進行。

港交所日前公布，遭Elliott Associates向旗下倫敦金屬交易所﹙LME﹚及LME Clear Limited提出一項司法覆核申索，尋求挑戰LME 3月取消有關鎳合約交易的決定。原告人索賠金額為4.56億美元﹙約35.56億港元﹚。