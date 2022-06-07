恒指跌幅午後擴大至逾200點　舜宇瀉近6%　內需股下挫｜持續更新

美國十年期國債息率重回3%以上，創近一個月新高。市場氣氛未敢高漲，美股三大指數高開後一度倒跌，尾市升幅「縮水」，升約0.05%至0.4%。隨著美息回升，美元指數亦再度上揚，最新已升至102.6水平。



【13:28】恒指跌勢午後擴大至逾200點

港股跌勢午後加劇，恒指最新報21447點，跌206點，國指跌74點，報7425點，科指跌45點，報4556點。

舜宇（2382）跌5.9%，為表現最差藍籌股。

內需及消費股普遍向下，農夫山泉（9633）﹑潤啤（0291）及蒙牛（2319）均錄得逾3%跌幅。

【12:00】恒指中午收報21628點

恒生指數中午收報21628點，跌25點或0.12%。

恒生科技指數則漲0.51%，報4625點。國企指數升0.02%，報7501點。

SaaS股今日表現造好，中國有贊（8083）升近6%；醫渡科技（2158）升近半成；金蝶（0268）升約0.76%。

【11:25】港股反覆向上 升近100點

港股反覆上落後，臨近中午收市升幅擴大，最多升近百點，高見21744點，成交額達748億元。

阿里系表現突出，阿里健康（0241）升近6%；阿里巴巴（9988）升逾4%，重返紅底股，報101.4元。

教育板塊持續衝高，中教控股（0839）漲超20%，中國東方教育（0667）、希望教育（1765）漲超12%，宇華教育（6169）漲近12%，新高教集團（2001）漲超9%。

【09:50】科技股領漲 恒指轉升

恒生指數最新由跌轉升，升25點高見21679點，成交額已達317.5億元。

科技股成領升動力，京東升近半成；阿里巴巴亦升逾2%。

美團早段曾跌2%，最新轉漲，重返200元以上關口，創今年2月18日以來新高。

教育板塊持續拉升，中教控股（0839）漲超11%，希望教育（1765）漲近8%，新東方（9901）漲超6%，新高教集團（2001）漲近6%，中國東方教育（0667）漲超5%，新東方在線（1797）、宇華教育（6169）漲超4%。

【09:20】港股低開76點

恒生指數開報21577點，跌76點或0.35%，成交額38.23億元。

科技股個別發展，阿里巴巴（9988）平開；騰訊（0700）高開1.2%；京東（9618）升4.4%；美團（3690）微跌0.25%；小米（1810）則跌近2%。

港交所（0388）再因LME取消鎳交易遭提告，股價低開0.12%，報347.2元。