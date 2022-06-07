野村再降中國今年GDP增長預測至3.3%　因經濟未達拐點

野村發表研究報告指，進一步降中國經濟增長預測，次季預測增幅由按年升1.8%大削至0.3%，全年增長預測亦由3.9%進一步降至3.3%。不過，明年中國經濟增長預測則由5.1%上調至5.7%。

野村表示，上海自6月1日起重新開放，假設已完成及通過核酸檢測，容許2,500萬人口中97%可在市內自由流動，是邁向復常的重要一步。另國家醫療保障局指國務院無意支持恒常核酸檢測，並叫停以國家醫保資金支持恒常核酸檢測，料可減少地方政府不必要核酸檢測。過去一周，多家核酸檢測企業被調查，多名管理人員被捕。這執法行動可減少核酸檢測企業盈利能力，避免出現大規模恒常核酸檢測利益群體的風險。

不過，該行認為，即使中國經濟可受惠該等短期正面發展，但認為經濟未達拐點。因北京當局仍堅持防疫「動態清零」立場，新一波疫情或導致城市重新封城。恆常核酸檢測或引進至所有大城市，將成為經濟重大負擔，因排隊浪費時間，對地方政府造成財政負擔，以及降低公共設施的效率。由於不確定性延長及失業人口增加，房地產市場仍受壓。

此外，該行預計，中國出口增長將進一步收窄，但中國財政政策大多主要填補重大財政缺口，因預算內財政收入及預算外賣地收入大幅減少。