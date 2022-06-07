中銀香港簽署諒解備忘錄　成「綠色商業銀行聯盟」基石成員

中銀香港﹙2388﹚今日﹙7日﹚簽署諒解備忘錄，加入「綠色商業銀行聯盟」(「聯盟」)成為基石成員。聯盟的亞洲分部是由國際金融公司(「IFC」)與香港金融管理局(「金管局」)共同組織發起。此次諒解備忘錄的簽署標誌著各簽署方承諾聯手推動香港、區域以至國際的綠色及可持續金融發展。

聯盟由世界銀行集團(「World Bank Group」)成員及全球最大、專注於新興市場私營部門發展的國際開發機構 IFC 發起,並於 2020 年與聯盟亞洲區域創始成員及首個區域執行理事金管局共同推出亞洲分部。聯盟旨在匯聚綠色金融領域的先驅,共同促進新興市場的金融創新和投資,引領新興市場應對氣候變化和環境風險,並攜手為推動可持續經濟發展所需的基建和商業解決方案提供資金。

中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示:「中銀香港十分榮幸成為綠色商業銀行聯盟的基石成員,是次舉措與中銀香港推動綠色及可持續發展、支持香港氣候行動藍圖2050 及國家雙碳目標的策略方向一致。金融業通過推出一系列豐富及創新的產品與服務,積極協助推動經濟的綠色轉型,在綠色進程中扮演至為重要的角色。中銀香港一直以來是客戶綠色及低碳發展旅程中的堅實夥伴,我們希望與綠色商業銀行聯盟密切合作,推動香港成為區內領先的可持續金融樞紐,共同為亞洲區構建更加綠色與可持續發展的未來。」

中銀香港又稱，將與 IFC 和金管局密切合作，倡導客戶逐步採用綠色戰略、推廣綠色產品和服務的最佳實踐，並釋放新的商機、實現經濟的綠色轉型。