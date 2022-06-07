世銀降今年全球經濟增長預測至2.9%　行長警告陷滯脹危機相當大

俄烏戰爭﹑新冠肺炎疫情再度爆發等事件，均為全球經濟增長蒙上陰霾。世界銀行發表報告，將今年全球經濟增長預測下調1.2個百分點至2.9%，並警告俄羅斯入侵烏克蘭，加劇新冠肺炎疫情的破壞，不少國家或陷入衰退。



世界於《全球經濟展望》報告中指出，俄國對烏克蘭出兵加劇全球經濟放緩，目前全球經濟或步入「增長疲弱﹑通脹上升的漫長時期」。

降今年發達經濟體增長預測至2.6%

世銀預測發達經濟體今年增長將放緩至2.6%，明年進一步放緩至2.2%。今年新興經濟體增長幅度則由去年的6.6%，放緩至3.4%。報告將今年美國經濟增長預測，降低1.2個百分點至2.5%，將明年增幅降低0.1個百分點至2.4%。

同時將今年內地經濟增幅降低0.8個百分點至4.3%，明年增幅亦下調0.1%至5.2%。將今年日本及歐元區增長預測，分別調低至1.7%及2.5%。

世銀行長馬爾帕斯指出，全球經濟正受戰爭﹑內地防疲封控﹑供應鏈中斷及滯脹風險衝擊，又指出上世紀70年代曾出現經濟增長低迷﹑通脹高企的滯脹時期。他進一步指出目前陷入滯脹危險機會相當大。世界大部份地區投資疲弱，經濟增長低迷情況可持續整個10年。由於不少國家通脹處於數十年來高位，預宗供應將緩慢增長，通脹有可能在更長時間處於高位。

籲協調對烏克蘭支援降滯脹風險

馬爾帕斯指出，從2021至2024年間全球經濟增長放緩2.7個百分點，放緩速度較1976至1979年間放緩步伐的2倍。

世銀指出上世紀在70年代末，為控制通脹央行大幅加息，結果引發1982年全球衰退，以及新興市場及發展中經濟體的一系列金融危機。不過世銀亦指出，目前情況與當年有相異之處。

馬爾帕斯指出為降低風險，政策制定者應努力協調對烏克蘭的援助，應對石油及食品價格飆升，加強債務減免力度﹑及努力遏制新冠疫情，以及向低碳經濟轉型。