恒指中午報21897點　半日成交破千億　A股三大指數倒跌｜持續更新

周二美股三大指數全線向上，升幅介乎0.8%至0.95%。中概股表現持續靠穩，金龍指數亦升逾3.3%，帶動港股今日向好。



【12:00】中午收漲366點

恒生指數中午收報21897點，升366點或1.7%，成交額達1,000億元。

A股三大指數半日倒跌，上證跌0.7%；深證跌0.9%；創業板指跌1.7%。

阿里系半日最佳，阿里健康及阿里巴巴分別升8.78%及8.1%。

內房股表現遜色，中海外（0688）半日跌3%；龍湖（0960）跌1.2%；碧桂園（2007）跌0.2%。

【10:40】恒指重上兩萬二

恒生指數升幅擴大至近500點，重返兩萬二關口，暫高見22018點，成交額達660億元。

阿里健康升近一成；藥明生物（2269）亦漲逾9%，高見70.9元；阿里巴巴持續走上，升幅擴至7.9%。

手遊股大漲，指尖悅動（6860）漲近五成。國家新聞出版署昨日再次發放年內第二批遊戲版號，涉及60款遊戲。

【09:20】港股高開257點

恒生指數今早高開257點，報21788點，創兩個月新高。

阿里系表現突出，阿里巴巴（9988）高開4.66%，報103.4元，成交額達1.91億元。同系阿里健康（0241）高開3%。

內地昨日發布60款遊戲版號，提振手遊股表現，嗶哩嗶哩（9626）高開逾一成，報220元。股王騰訊（0700）亦升逾2%。