恒指收復22000點　阿里巴巴升超一成　嗶哩嗶哩揚近兩成

周二美股三大指數全線向上，升幅介乎0.8%至0.95%。中概股表現持續靠穩，金龍指數亦升逾3.3%，帶動港股今日向好。



【16：14】恒指收報22014點

恒生指數收報22014點，全日升482點，重上22000點，成交1840億元。恒生科技指數升4.8%，報4818點。

阿里巴巴 （9988） 升超一成，報108.8元；騰訊 （0700） 、美團 （3690） 分別升逾6%及4%；嗶哩嗶哩 （9626） 升逾19%。

【15:23】內地股市高收

內地股市高收，上證收市報3263點，升22點，深成收市報12033點，升97點，滬深300指數收市報4219點，升40點，創業板收市報2576點，升21點。

亞太區股市方面，日股升290點，收市報28234點，台股升157點，報16670點，韓股則低收，報2626點，跌不足1點。

港股升幅進一步擴大，曾收復22000點，最新報21985點，升453點，國指升201點，報7669點，科指升205點，報4805點。

【14:49】阿里升逾1成

阿里（9988）勁升1成，最新報109元，升10.3%。

【14:34】港股升幅擴大

港股升幅擴大，恒指最新報21972點，升440點，國指升180點，報7648點，科指升183點，報4783點。

網易（9999）升4.4%，騰訊（0700）升5.8%，心動（2400）升5.6%。

【12:00】中午收漲366點

恒生指數中午收報21897點，升366點或1.7%，成交額達1,000億元。

A股三大指數半日倒跌，上證跌0.7%；深證跌0.9%；創業板指跌1.7%。

阿里系半日最佳，阿里健康及阿里巴巴分別升8.78%及8.1%。

內房股表現遜色，中海外（0688）半日跌3%；龍湖（0960）跌1.2%；碧桂園（2007）跌0.2%。

【10:40】恒指重上兩萬二

恒生指數升幅擴大至近500點，重返兩萬二關口，暫高見22018點，成交額達660億元。

阿里健康升近一成；藥明生物（2269）亦漲逾9%，高見70.9元；阿里巴巴持續走上，升幅擴至7.9%。

手遊股大漲，指尖悅動（6860）漲近五成。國家新聞出版署昨日再次發放年內第二批遊戲版號，涉及60款遊戲。

【09:20】港股高開257點

恒生指數今早高開257點，報21788點，創兩個月新高。

阿里系表現突出，阿里巴巴（9988）高開4.66%，報103.4元，成交額達1.91億元。同系阿里健康（0241）高開3%。

內地昨日發布60款遊戲版號，提振手遊股表現，嗶哩嗶哩（9626）高開逾一成，報220元。股王騰訊（0700）亦升逾2%。