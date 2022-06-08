調查：近半「夾心一代」指父母太早退休　因供養長輩削弱經濟能力

英國財富管理集團St. James’s Place Asia（SJP）今日發佈一項研究報告，那些「夾在」年輕一代和老一代的「夾心家庭」，愈來愈希望為退休後的財務獨立做好準備。

調查在2022年2月和3月進行，在香港和新加坡合共進行了2,780次網上訪問，受訪者年齡在25至54歲之間，年收入至少為40萬港元至150萬港元以上的家庭。

69%受訪者認為，如果父母沒有做好財務規劃，子女不需要在以後的生活中支持他們。（歐嘉樂攝）

近七成人認為父母應做好個人財務規劃

研究發現，69%受訪者認為，如果父母沒有做好財務規劃，子女不需要在以後的生活中支持他們。

雖然照顧父母仍然是香港人首要任務，但超過一半（58%）受訪者認為，為父母提供財政上的支援妨礙了他們在財政方面的成就。大約三分之二（63%）受訪者還認為，這會降低他們為自己退休生活，以及為子女未來儲蓄的能力（62%）。

事實上，超過一半（51%）受訪者認為他們的父母太早退休，48%受訪者對他們現在需要為他們提供的經濟支援心存不滿。

SJP香港和上海業務主管Oliver Wickham 表示，根據一些統計數據顯示，香港老年人口預計在2048年或以前接近約總人口基數的35%。這意味著有多代人需求的家庭將繼續承受需要滿足整個家庭財務需求的壓力，具有挑戰性的經濟條件進一步加劇了這種壓力。

71%受訪者擔心他們的孩子將來需要和要求的財務支援會超過他們本身所能夠提供的。（ViuTV劇集《反起跑線聯盟》截圖）

更努力工作 儲蓄卻減少

為了優先考慮子女和父母以及自身的需求，研究發現，目前的夾心一代即使更努力地工作，但儲蓄卻有所減少。

接近四分之三（74%）受訪者認為，投資子女未來會為他們在其他方面的財富規劃帶來壓力。71%受訪者擔心他們的孩子將來需要和要求的財務支援會超過他們本身所能夠提供的。

有趣的是，63%受訪者認為他們應該優先滿足子女的財政需求，但同時70%的受訪者也擔心為孩子提供過多的財產支援會寵壞他們。