傳台灣《蘋果日報》新東主為17LIVE創辦人　大部分員工將留任

台灣蘋果日報宣布已經完成交接，惟暫時未公布新東家身份。

台灣蘋果新聞網發表聲明，指「台灣《蘋果》完成交接，《蘋果新聞網》將以更新穎、更亮眼形式服務讀者。」公司指，過去一年香港總公司面臨前所未見的風暴，由於港蘋資金被凍結，以致台蘋金流斷鏈。

聲明指出，今日（8日）台灣《蘋果》創報精神領袖、台灣分公司法人代表葉一堅，向員工指因台灣大量解僱法要在60天前宣告，所以召開一級主管會議。葉一堅向當地員工指，大部份同事，包括他本人都會轉移到新東家及安然留用，而他自己會出任榮譽主席。至於新東家的主席及執行主席稍後公布。

該網指，《蘋果新聞網》憑藉曾創下每日平均2500萬點閱的紀錄。在巨大的艱困中，該網指有高達400萬人的註冊會員數，採訪團隊仍24小時365天跑新聞，未來會更注重數位新聞科技發展。

台灣傳媒：新東主為17LIVE創辦人潘杰賢

曾經營《都市日報》、本地港商人黃浩，於今年初曾表示有意洽購壹傳媒（0282）旗下台灣「蘋果新聞網」，惟據《三立新聞網》及台灣《經濟日報》引述蘋果內部主管表示，新買家並非黃浩，而是17LIVE創辦人潘杰賢以3億新台幣購入。報道指，潘杰賢尚未證實此一傳聞。

台灣蘋果新聞網發表聲明，指「重重磨難、幾經風雨，台灣《蘋果》完成交接。」（台灣蘋果新聞網FACEBOOK圖片）

壹傳媒及《蘋果日報》創辦人黎智英及多名高層先後被捕，被指串謀勾結外國勢力危害國家，並串謀刊印發布煽動刊物。黎智英及多間《蘋果日報》相闗公司資產亦被凍結，《蘋果日報》陷入財政危機，最後董事會決定結束營運。

香港的《蘋果日報》由1995年6月20日創刊，去年6月24日出版最後一份實體報紙，新聞網站亦於午夜停止運作。

壹傳媒千禧年後進軍台灣傳媒市場

除在港發展外，壹傳媒在千禧年後進軍台灣傳媒市場。《壹周刊》最先登陸，台灣《蘋果日報》則在2003年創刊，一度為台灣銷量最大的報紙，其後銷量不斷下跌。

在2012年，壹傳媒曾計劃將台灣《蘋果日報》等平面媒體及《壹電視》出售。黎智英將最終決定將台灣《蘋果日報》保留，壹電視則售予年代集團。至去年5月，壹傳媒指，紙本台灣《蘋果日報》最後發行日為5月17日，並轉為網上版；去年6月底，公司指出正商討出售台灣《蘋果日報》網上版。