台灣《蘋果日報》宣布新動向　大部分員工留任　稍後公布新東家

撰文：許世豪
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台灣蘋果日報宣布已經完成交接，惟暫時未公布新東家身份。

台灣蘋果新聞網發表聲明，指「重重磨難、幾經風雨，台灣《蘋果》完成交接。」公司指，過去一年香港總公司「面臨全球新聞史上前所未見的風暴，加上港蘋資金被凍結，以致台蘋金流斷鏈，這股媒體風暴，不僅驚詫，更是新聞史上絕無僅有。」

聲明指出，今日（8日）台灣《蘋果》創報精神領袖、台灣分公司法人代表葉一堅，向員工指因台灣大量解僱法要在60天前宣告，所以召開一級主管會議。葉一堅向當地員工指，大部份同事，包括他本人都會轉移到新東家及安然留用，而他自己會出任榮譽主席。至於新東家的主席及執行主席稍後公布。

台灣蘋果新聞網發表聲明，指「重重磨難、幾經風雨，台灣《蘋果》完成交接。」（台灣蘋果新聞網FACEBOOK圖片）

黎智英及多名高層先後被捕

壹傳媒及《蘋果日報》創辦人黎智英及多名高層先後被捕，被指串謀勾結外國勢力危害國家，並串謀刊印發布煽動刊物。黎智英及多間《蘋果日報》相闗公司資產亦被凍結，《蘋果日報》陷入財政危機，最後董事會決定結束營運。

《蘋果日報》出版去年6月24日出版最後一份實體報紙，新聞網站亦於午夜停止運作，從1995年6月20日創刊至今，共26年。

壹傳媒千禧年後進軍台灣傳媒市場

除在港發展外，壹傳媒在千禧年後進軍台灣傳媒市場。《壹周刊》最先登陸，台灣《蘋果日報》則在2003年創刊，一度為台灣銷量最大的報紙，其後銷量不斷下跌。

在2012年，壹傳媒曾計劃將台灣《蘋果日報》等平面媒體及《壹電視》出售。黎智英將最終決定將台灣《蘋果日報》保留，壹電視則售予年代集團。

至去年5月，壹傳媒指出紙本台灣《蘋果日報》的最後發行日為5月17日，並轉為網上版。在去年6月底，公司指出正商討出售台灣《蘋果日報》網上版。

在今年初時，多次涉及傳媒行業的黃浩，或入主台灣《蘋果日報》。當時台灣《蘋果日報》報道，目前已知積極買家為AVENGERS Limited，而《蘋果新聞網》接獲壹傳媒清盤人譚競正會計事務所來函通知，黃浩為AVENGERS Limited的全資擁有人。

台灣《蘋果日報》積極買家為黃浩　稱無紅色資金台文化部發函台灣蘋果日報：應拒絕港法院要求，不得跨境傳輸資料壹傳媒集團：正商討出售台灣蘋果日報網上版壹傳媒就出售台灣蘋果日報簽意向書　或下月底前簽訂正式協議台灣蘋果日報下周二起停刊 　稱將集中資源發展蘋果新聞網壹傳媒就出售台灣蘋果日報及當地物業　與買家簽終止諒解備忘錄

台灣蘋果日報聲明原文：

重重磨難、幾經風雨，台灣《蘋果》完成交接，《蘋果新聞網》將以更新穎、更亮眼的形式服務讀者。回首這1年，香港總公司面臨全球新聞史上前所未見的風暴，加上港蘋資金被凍結，以致台蘋金流斷鏈，這股媒體風暴，不僅驚詫，更是新聞史上絕無僅有。

今日，台灣《蘋果》創報精神領袖、也是台灣分公司法人代表的葉一堅先生，親自向大家表示，因為台灣大量解僱法要在六十天前宣告，所以召開一級主管會議。他說：「大部份的同事都可以轉移到新東家及安然留用，我也會和大家一齊留用去新東家，並擔任他們的榮譽主席。」至於新東家的主席及執行主席稍後公布。

回首19年前，2003年5月2日，台灣《蘋果日報》横空出世，以港式訓練的視角與論點，不同以往的編排方式成功聚焦，引領風騷新聞界十數年；隨著網路世代興起，《蘋果新聞網》應運而生，紙本與網路並駕齊驅，創造雙贏局面。

然而這樣的盛況，隨著集團驟變，台灣《蘋果日報》不得已無奈停刊，紙網雙創的輝煌成了時光洪流裡一抹影子，只剩下《蘋果新聞網》憑藉曾創下每日平均2500萬點閱的紀錄，為《蘋果》這塊招牌點燈續命。

在巨大的艱困中，《蘋果》同仁仍忍耐著撐下去。《蘋果新聞網》有高達400萬人的註冊會員數，開啟訂閱先河、在新聞史上留下光榮一頁。《蘋果》注重影音呈現，2008年起即致力動畫與影片製作，口碑無數。而後臉書注重影片投放、直播興起，更證明《蘋果》洞燭機先，走在時代之前。

《蘋果》新聞的初心不能忘；永遠會為讀者發不平之聲、踢爆腐敗黑手、揭名流假面、撕社會黑幕。《蘋果》驍勇善戰的採訪團隊仍然努力跑獨家，永遠堅持24小時365天為你跑新聞！

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