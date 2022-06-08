台灣《蘋果日報》宣布新動向　大部分員工留任　稍後公布新東家

台灣蘋果日報宣布已經完成交接，惟暫時未公布新東家身份。

台灣蘋果新聞網發表聲明，指「重重磨難、幾經風雨，台灣《蘋果》完成交接。」公司指，過去一年香港總公司「面臨全球新聞史上前所未見的風暴，加上港蘋資金被凍結，以致台蘋金流斷鏈，這股媒體風暴，不僅驚詫，更是新聞史上絕無僅有。」

聲明指出，今日（8日）台灣《蘋果》創報精神領袖、台灣分公司法人代表葉一堅，向員工指因台灣大量解僱法要在60天前宣告，所以召開一級主管會議。葉一堅向當地員工指，大部份同事，包括他本人都會轉移到新東家及安然留用，而他自己會出任榮譽主席。至於新東家的主席及執行主席稍後公布。

台灣蘋果新聞網發表聲明，指「重重磨難、幾經風雨，台灣《蘋果》完成交接。」（台灣蘋果新聞網FACEBOOK圖片）

黎智英及多名高層先後被捕

壹傳媒及《蘋果日報》創辦人黎智英及多名高層先後被捕，被指串謀勾結外國勢力危害國家，並串謀刊印發布煽動刊物。黎智英及多間《蘋果日報》相闗公司資產亦被凍結，《蘋果日報》陷入財政危機，最後董事會決定結束營運。

《蘋果日報》出版去年6月24日出版最後一份實體報紙，新聞網站亦於午夜停止運作，從1995年6月20日創刊至今，共26年。

壹傳媒千禧年後進軍台灣傳媒市場

除在港發展外，壹傳媒在千禧年後進軍台灣傳媒市場。《壹周刊》最先登陸，台灣《蘋果日報》則在2003年創刊，一度為台灣銷量最大的報紙，其後銷量不斷下跌。

在2012年，壹傳媒曾計劃將台灣《蘋果日報》等平面媒體及《壹電視》出售。黎智英將最終決定將台灣《蘋果日報》保留，壹電視則售予年代集團。

至去年5月，壹傳媒指出紙本台灣《蘋果日報》的最後發行日為5月17日，並轉為網上版。在去年6月底，公司指出正商討出售台灣《蘋果日報》網上版。

在今年初時，多次涉及傳媒行業的黃浩，或入主台灣《蘋果日報》。當時台灣《蘋果日報》報道，目前已知積極買家為AVENGERS Limited，而《蘋果新聞網》接獲壹傳媒清盤人譚競正會計事務所來函通知，黃浩為AVENGERS Limited的全資擁有人。

台灣蘋果日報聲明原文：



重重磨難、幾經風雨，台灣《蘋果》完成交接，《蘋果新聞網》將以更新穎、更亮眼的形式服務讀者。回首這1年，香港總公司面臨全球新聞史上前所未見的風暴，加上港蘋資金被凍結，以致台蘋金流斷鏈，這股媒體風暴，不僅驚詫，更是新聞史上絕無僅有。

今日，台灣《蘋果》創報精神領袖、也是台灣分公司法人代表的葉一堅先生，親自向大家表示，因為台灣大量解僱法要在六十天前宣告，所以召開一級主管會議。他說：「大部份的同事都可以轉移到新東家及安然留用，我也會和大家一齊留用去新東家，並擔任他們的榮譽主席。」至於新東家的主席及執行主席稍後公布。

回首19年前，2003年5月2日，台灣《蘋果日報》横空出世，以港式訓練的視角與論點，不同以往的編排方式成功聚焦，引領風騷新聞界十數年；隨著網路世代興起，《蘋果新聞網》應運而生，紙本與網路並駕齊驅，創造雙贏局面。

然而這樣的盛況，隨著集團驟變，台灣《蘋果日報》不得已無奈停刊，紙網雙創的輝煌成了時光洪流裡一抹影子，只剩下《蘋果新聞網》憑藉曾創下每日平均2500萬點閱的紀錄，為《蘋果》這塊招牌點燈續命。

在巨大的艱困中，《蘋果》同仁仍忍耐著撐下去。《蘋果新聞網》有高達400萬人的註冊會員數，開啟訂閱先河、在新聞史上留下光榮一頁。《蘋果》注重影音呈現，2008年起即致力動畫與影片製作，口碑無數。而後臉書注重影片投放、直播興起，更證明《蘋果》洞燭機先，走在時代之前。

《蘋果》新聞的初心不能忘；永遠會為讀者發不平之聲、踢爆腐敗黑手、揭名流假面、撕社會黑幕。《蘋果》驍勇善戰的採訪團隊仍然努力跑獨家，永遠堅持24小時365天為你跑新聞！

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