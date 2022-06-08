澳門經濟財政司﹕下半年修訂財政預算　冀衛星場留下支持經濟動力

澳門經濟財政司司長李偉農出席活動後接受當地傳媒訪問時指出，去年曾預測今年賭收總額為1,300億元澳門元，但今年1至5月份與估算有一定差異，即使1﹑2月份情況相對理想，可是到3月疫情有變帶來不確定性，因此政府會動態處理，並在下半年修改今年財政預算，以補充開支所需的財政資源，目前正評估中。

他進一步指出，今年下半年為旅遊黃金檔期，當疫情有改善會爭取擴大客源及做好評估；並指出當地經濟與旅客緊扣，當周邊地區疫情受控，便會透過不同渠道吸引更多旅客前來。

雖然立法會討論《博彩法》修法，政府減辣，容許衛星場在3年過渡期後可繼續不在博企旗下物業經營，不過李偉農指出政府堅持予衛星場3年過渡期，並非讓步，而是所有法律均是找社會平衡點。過去20年有不足或滯後，部份技術條文須調整應對未來發展，部份條文餘缺則需補充，最新文本與主軸一致不變。

他又指出有收到衛星場調整營業申請，但數量不多，暫時不能透露具體數量。衛星場是否繼續營業與否，他稱屬商業決定，更認為與修無關。總括而言他希望衛星場留下，繼續保持澳門經濟動力及紓緩失業情況。