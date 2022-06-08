滙豐旗下線上供應鏈數據平台Serai將結束業務

撰文：張偉倫
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滙豐（0005）旗下線上供應鏈數據平台Serai將結束全部業務。

Serai指出縱使團隊已取得巨大進步，可是事實證明難在商業上建立可行業務，因此作出結業決定。

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