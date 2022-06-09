港股再跌穿22000點 阿里巴巴升幅收窄 美團跌超3%｜持續更新
撰文：黃文琪
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十年債息再度升穿三厘大關，加上布蘭特期油升至近三個月高位，拖累美股三大指數下跌，但中概股持續強勢，金龍中國指數收市漲5.7%。至於港股ADR收報22221點，升206點或0.9%。
【10：58】港股跌穿22000點
恒指跌56點，報21958點；科指跌0.91%，報4774點。
阿里巴巴（9988）升3.03%，報112.1元；美團（3690）跌3.07%，報201.8元。
【09:52】港股一度轉跌
恒指一度轉跌35點，回落至22000點以下，現升19點，報22033點；科指跌0.08%，報4814點。
嗶哩嗶哩 （9626） 回吐2.28%，報231.2元；滙豐 （0005） 跌1.37%，報50.55元。
科技股升幅收窄，阿里巴巴升4.41%，報113.6元。
【09:20】港股高開106點
港股高開，恒指漲0.49%或106點，報22121點；恒生科技指數漲1.36%或65點，報4883點。
科技股普遍上揚，阿里巴巴（9988）升近7%，報116.2元；萬國數據（9698）升超5%，騰訊（0700）升超3%，美團（3690）漲0.58%。