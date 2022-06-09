港股六月「不絕」　看高一綫　首站上望22500點｜許繹彬

踏入傳統的「六絕月」，港股不似「絕」，反而有吐氣揚眉之勢，升幅相信更成為全球之冠；昨天（8日）終於升穿100天線，重上22000點水平，成交更顯著增加，錄得超過1,800億元成交，乃近期罕見。

帶動是次港股升幅勢如破竹的主因，是突然傳出內地政府明言對科技行業的管理不會單方面約束，更稱「該激勵的時候要激勵」；另外，上海早前有傳科創板新規定會把投資者門檻大幅降至10萬元，令科創版指數迅速飈升。上述的利好消息，一來意味著長達超過兩年的監管風暴或已屆尾聲，二來降低門檻有助激活科技股的上市；消息一出，以科技股為首帶領港股立即升穿20天及50天線，「北水」更連日來錄得相當可觀的淨買入。國內Ａ股亦同樣歌舞昇平，大量外資湧入內地市場，其中外資周一透過滬深股通淨買入112.54億元，而總成交更突破萬億元大關，是相隔一個月以來再次受重視。

大市在北水猛力灌溉下出現大成交，令「六絕月」脫胎換骨；加上中國不斷傳出好消息，美國方面亦有意無意發出不同的好消息，如有意對中國撤除關稅等，令六月的大市隨即生氣勃勃。畢竟港股由今年二月高位25000點反覆向下至上月19000點附近，假設此跌幅可以補回一半，即是重返22000點水平；若成交額繼續配合，而且沒有任何不利消息的拖累，首站可望升穿22400至22500點水平，亦不妨視21600點為支持區；值得留意的股份，建議投注開始有異動的保險股，當中友邦（1299）必定是實力分子之一。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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