瑞士寶盛﹕銀行股跑贏大市　行業基本面下半年仍良好

瑞士寶盛私人銀行亞洲區股票研究部麥豪冠分析稱，今年以來香港銀行股表現一直跑贏香港市場主要指數，主要原因是由於投資者偏向高防禦性﹑高股息股配置。在利率走高環境下，該行業基本面在今年下半年仍然良好。

麥豪冠指出，今年以來多數大型香港銀行股股價都達到雙位數增長，表現較已下跌約5%的恒指為佳。投資者擔憂中國宏觀經濟放緩及疫情再起，而多數香港銀行股股息率逾4%，因此成為一個安全避風港。

麥豪冠又指出，從基本面來看，利率上升的時機和幅度將提升銀行的淨息差、淨利息收入和股本回報率，並將成爲2022財年的關鍵催化劑。滙豐首季度業績已經反映淨利息收入自疫情爆發以來持續大幅改善。然而，其他銀行沒有出現同樣情況，這或許因爲滙豐的資產組合更加多元化（英鎊和美元佔40%以上）。

踏入2022年下半年，聯儲局可能在未來兩次會議上加息50點子，預料利率上升將對銀行帶來更顯著的正面影響。一個關鍵因素是港元市場利率何時可以顯著上升，這是由於1個月利息期的港元香港銀行同業拆息還是保持在0.25厘左右的低位，而1個月利息期的美元利率則已經爲1.16厘。此外，香港樓價和成交量最近呈現弱勢，如果這趨勢進一步加劇，可能導致更大撥備壓力，為銀行股股價帶來不利因素。