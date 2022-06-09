恒生與華懋簽10億可持續發展表現掛鉤貸款

恒生銀行（0011）與華懋集團簽訂價值10億元的可持續發展表現掛鉤貸款協議，以支持華懋推動可持續發展目標。今年首5個月，恒生已批出124億元綠色貸款及可持續發展表現掛鉤貸款，按年大幅增1.96倍，並為去年全年批出貸款額的兩倍。

該次貸款協議與華懋的環境、社會及管治（ESG）策略直接掛鉤，將利率寬減與特定可持續發展績效掛鉤，以激勵華懋達成一系列ESG指標，當中包括減少旗下酒店及所管理物業之用水及能源消耗，為員工提供培訓以提升其對可持續發展的認識。是次貸款將用於華懋未來的綠色建築項目及作為可持續發展相關計劃的資本及開支。

恒生商業銀行總監林燕勝表示，可持續發展在恆生發展策略中不可或缺，故積極參與可持續資本市場發展及推動改善環境，為大型企業和香港中小企提供可持續融資方案，為其帶來改進的誘因。恒生承諾2030年前於營運方面達至碳中和，將ESG元素融入策略、營運、產品及服務。

華懋行政總裁蔡宏興表示，該次為集團籌備的第四輪綠色融資。除了承諾將全球暖化升幅控制在1.5度以內，也定下碳減排目標CCG3050+，在2030年前將集團碳排放量較2020年減少50%以上。