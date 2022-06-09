周大福全年多賺11.4%至67.12億元　派末期息28仙　擬回購10%股份

周大福（1929）公布截至今年3月底止全年業績，股東應佔溢利為67.12億元，按年增加11.38%，末期息28仙，全年派息50仙。

期內營業額989.38億元，按年升41%，主要經營溢利為100億元，按年增加15.9%。公司指出年內營業額錄得41%增幅，主要受強韌的黃金首飾及產品需求，內地批發業務帶動。

全年內地業務營業額增長45.6%

周大福指出，在該財政年度下半年，內地營業額為483.82億元，按年增加25.7%，港澳及其他市場營業額為63.7億元，按年跌9.1%。在該財年下半年，整體營業額為547.52億元，增幅為20.4%。全年計，內地業務營業額增加45.6%，港澳及其他市場營業額增幅為14.7%。

公司亦指出，在整個財年黃金首飾及產品佔營業額比重為73.7%，按年提高5.5個百分點，該產品營業額年內增幅為52.5%。珠寶鑲嵌﹑鉑金及K金首飾營業額增加19.1%，鐘錶營業額增長9.7%。

公司又表示，年內在內地業務同店銷售增長11.1%，港澳及其他市場同店銷售增長24.7%。

公司又披露了今年4月1日至5月31日營運數據，期內零售值減少13%，當中內地業務減少12.8%月，港澳及其他市場則減少14.2%。期內於內地市場同店銷售減少28.2%，港澳市場同店銷售下跌5.9%。

鄭志恒及鄭志雯任副主席

此外公司宣布從今日（9日）執行董事鄭志恒及鄭志雯獲委任為副主席，獨立非執行董事林健鋒獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員，獨立非執行董事馮國經則已決定不再連任，周年大會結束後自董事會退任。

此外公司宣布計劃回購總數總面值10%股份。視乎市況，董事會將考慮不時於公開市場回購股份，認為回購可以提升股份價值及股東回報，並反映出對長期業務前景的信心，及符合公司及股東整體利益。