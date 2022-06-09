歐央行﹕買債計劃7月1日結束　預告7月及9月加息　歐元應聲上揚

歐洲央行將加入貨幣政策正常化行列。當局宣布現行買債計劃將於今年7月1日結束，並預告在7月議息會議加息0.25厘。歐央行明言9月份議息會議會再加息，幅度會視乎中期通脹展望。

歐央行計劃會在下月舉行的議息會議加息0.25厘，同時決定將主要再融資操作利率維持在零水平，邊際貸款工具及存款工具的利率，分別維持在0.25厘及負0.5厘。當局亦預告在今年9月議息會議再度加息，加由會視乎中期通脹展望。若屆時中期通脹展望保持或轉壞，加幅會提高。

繼續對債券進行再投資一段時間

管理委員會指出按目前評估，在今年9月後會採取漸進及持續加息措施較合適。為達到央行的2%通脹水平目標，會調節貨幣政策。

當局又指出待加息後，會將債券到期後收回的本金進行再投資一段時間，以確保市場擁有充足流動性及合適的貨幣政策立場。

消息公布後，歐元兌美元上揚，最新報1.0763，升0.46%。

調今年至2024年通脹預測

歐央行於議息聲明內明言，高通脹帶來挑戰，當局著意中期而言確保通脹回歸至2%水平。當局調高今年歐元區通脹預測至6.8%，明年及2024年通脹預測水平亦調高至3.5%及2.1%，指出區內核心通脹將略高於目標水平。若撇除能源及食品，預料今年通脹水平為3.3%，明年及2024年分別為2.8%及2.3%，均高於3月時預測水平。

歐央行亦下調今﹑明兩年歐元區經濟預測至2.8%及2.1%，卻調高2024年經濟增長預測至2.1%。