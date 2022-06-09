財庫局辦座談會　許正宇稱中資金融機構對國家金融開放作傑出貢獻

財經事務及庫務局今日（9日）在政府總部舉辦「香港融入國家發展大局：在港中資金融機構發展策略」座談會。20多位來自在港中資金融行業協會、銀行、券商、投資銀行、基金及保險業翹楚濟濟一堂，就未來市場發展，特別是香港如何更好地融入國家發展大局提出政策建議。

財庫局常任秘書長（財經事務）甄美薇及財庫局副局長陳浩濂也有參與座談會，中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室經濟部部長孫湘一亦以視像方式出席；同場還有香港金融管理局、證券及期貨事務監察委員會和保險業監管局的代表，一同聆聽與會人士的真知灼見。

財庫局局長許正宇在座談會上說：「舉辦這次座談會的原因，是考慮到中資金融機構在港的獨有地位，可以發揮深入了解內地市場的優勢，運用香港作為國家的國際金融中心的平台開拓新市場、新業務和新產品。在座各位及代表的機構在國家金融市場有序開放，資本和企業『請進來』及『走出去』的過程中都作出了傑出貢獻，是可靠的『連通者』和『聯動者』。」

「香港一直以來發揮融通中外資本交融互動的獨有功能，發展成果豐碩，實有賴中資金融業界與我們一起奮鬥努力。」

展望未來，許正宇表示，在世界處於百年未有的大變局下，只要香港的市場體量夠大、流動性充裕、參與者多元豐富，無論市場出現任何變化，香港都會繼續在云云市場中脫穎而出。

每位參與座談會的在港中資金融機構／行業協會代表，就提升香港在「十四五」規劃下的定位、內地與香港資本市場互聯互通、優化香港金融基建、粵港澳大灣區各城市金融聯通，以及把握金融科技及綠色和可持續金融新機遇等議題暢所欲言。他們的建議，會成為日後政策及發展策略的重要參考。