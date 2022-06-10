阿里巴巴美股收挫逾8%　官方澄清螞蟻無計劃啟動IPO

螞蟻集團傳重啟上市，惟消息遭官方否認，母企阿里巴巴美股收報109.9.31美元，跌8.13%。

《彭博》昨日報道指，螞蟻集團2020年11月擱置的中港兩地上市計劃，據稱被監管部門重新提上議事日程，這有望成為中國重拳打擊資本擴張後，科技行業迄今最具標志性的政策拐點信號。

報道引述一位知情人士表示，中證監已經設立了一個工作小組，評估重啟螞蟻集團A股上市的可行性方案。知情人士並稱，監管機構對螞蟻集團金融控股公司牌照的申請，已接近批准前的最後階段，有望使螞蟻集團受到類似銀行業機構的監管，從而為重啟上市掃清障礙。

另一位知情人士稱，螞蟻集團仍期望最終在上海和香港兩地上市。知情人士表示，公司最新聘請港交所董事會主席史美倫擔任獨立董事的舉動，得到了監管部門的認可，也顯示其上市事宜取得進展；其中一位知情人士稱，監管部門最近幾周對螞蟻集團的重組提議加快了決策進程。

但其後，就中國證監會成立工作組評估螞蟻集團重啟上市一事，中證監僅回應稱，沒有進行這方面的評估和研究工作，但支持符合條件的平台企業在境內外上市。

其後螞蟻集團指出，正在監管部門的指導下專注落實整改工作，目前沒有啟動IPO的計劃。