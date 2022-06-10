港股半日跌40點　阿里巴巴升逾1%　新東方在線彈近四成｜持續更新

美股連跌兩日，隔晚道指收報32272點，急跌638點或1.94%；標普500指數收報4017點，跌97點或2.38%；納指收報11754點，跌332點或2.75%。反映中概股表現的金龍中國指數重挫6.8%，報7413點。螞蟻否認重啟IPO，市場還需靜待進一步消息。



【12:00】港股半日跌40點

恒生指數半日跌40點，報21828點，成交768億元。恒生科技指數升0.9%，報4792點。

阿里巴巴 （9988） 、美團 （3690） 升逾1%；嗶哩嗶哩 （9626） 跌逾7%。

車股急彈，比亞迪 （1211） 、吉利 （0175） 升逾3%，長汽 （2333） 升逾5%，理想汽車（2015）升逾3%。

新東方在線（1797）升37.58%，報6.15元，成交額2.5億元。

【11:41】港股一度倒升

港股一度倒升19點，報21888點，現報21842點，跌23點。

阿里巴巴 （9988） 升幅曾擴大至3%，現仍升1.71%，報113.2元。新東方在線（1797）升幅擴大至32%，本月累計漲幅超60%。

【10：35】港股跌幅收窄

港股跌141點，報21727點；科指報4707點，升0.27%。

比亞迪 （1211） 、吉利 （0175） 升逾2%，長汽 （2333） 升逾3%，廣汽 （2238） 升0.7%，五菱 （2238） 升逾7%，理想汽車 （02015） 升逾3%，小鵬汽車 （09868） 升逾1%，蔚來 （09866） 則跌2%。

【10:12】港股跌226點

港股跌226點，報21642點；科指報4707點，跌0.88%。

阿里巴巴 （9988） 跌幅收窄至逾2%；騰訊 （0700） 跌逾1%；美團 （3690） 微跌0.4%，嗶哩嗶哩（9626）跌逾11%。

【09:26】港股低開346點

港股低開，恒指跌1.58%或346點，開報21522點；恒生科技指數跌2.6%，報4628點。

阿里巴巴 （9988） 跌逾3%；嗶哩嗶哩 （9626） 績後挫逾14%；友和 （2347） 首掛高開逾8%。