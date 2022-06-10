內地5月CPI升2.1%略低預期　食品價格按月回落

國家統計局公布，內地5月居民消費價格（CPI）按年上漲2.1%，略低過市場預期的2.2%，與4月份持平。今年首5個月CPI按年升1.5%。

工業生產者出廠價格（PPI）按年增長6.4%，符市場預期，低於4月份增長8%，創去年初以來最低。

按月比較，CPI由上月上漲0.4%轉為下降0.2%。其中，食品價格由上月上漲0.9%轉為下降1.3%，影響CPI下降約0.24個百分點。食品中，隨著鮮菜大量上市，物流逐步暢通，鮮菜價格下降15.0%；中央儲備豬肉收儲工作繼續開展，生豬產能調減效應逐步顯現，豬肉價格上漲5.2%；受國際糧價高位運行影響，國內麵粉、糧食製品和食用植物油價格分別上漲0.8%、0.8%和0.7%。非食品價格上漲0.1%，漲幅比上月回落0.1個百分點，影響CPI上漲約0.06個百分點。非食品中，國際油價波動影響國內汽油和柴油價格均上漲0.6%；疫情期間線下服務消費減少，線上服務消費需求增加，電影及演出票、賓館住宿價格分別下降2.6%和0.7%，網絡文娛服務價格上漲2.4%。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，5月份，國內疫情防控形勢持續向好，消費市場供應總體充足，CPI按月轉降，按年漲幅保持穩定。 PPI方面，各地區各部門高效統籌疫情防控和經濟社會發展，保障重點產業鏈供應鏈暢通穩定，PPI按月和按年漲幅均繼續回落。