道指挫750點　蘋果及AE均挫3%　中概股平穩B站逆市揚2%｜持續更新

美國高通脹未退燒，當地上月消費物價指數按年升8.6%，不單止高於市場預期的8.3%水平，並且為自1981年12月以來新高。債市及股市即時作出反應，其中5年期與10年期國債孳息更曾出現倒掛，美股三大指數早段悉數大幅下挫。

【23:14】美股挫750點

美股三大指數跌勢持續，道指最新報31521點，跌750點，標普跌109點，報3908點，納指報11350點，跌404點。

蘋果﹑美國運通（AE）分別跌逾3%，高盛跌4.7%，Salesforce挫5%。

中概股方面，阿里美股跌0.3%，滿幫跌0.4%，嗶哩嗶哩更逆市升2.2%。

【22:36】2年期國債孳息率飆升

美國10年期國債孳息率回升，最新報3.112厘，升7個基點；2年期美國國債孳息率升14.2個基點，最新報2.9594，5年期國債孳息率最新報3.1801，升11.5個基點。

【22:23】道指跌勢擴大至800點

美股跌勢加劇，瀉800點，最新報31472點，標指最新報3907點，跌110點，納指報11374點，跌379點。

至於反映投資者恐慌情緒的VIX指數，飆9.28%，報28.51。

蘋果﹑美國運通（AE）﹑高盛及波音均挫逾3%，陶氏跌4.2%。

【21:42】夜期低水455點

恒指夜期下跌344點，較今日收市低水455點。

【21:39】Tesla跌逾3%

個股方面，Tesla跌3.2%﹑蘋果跌2%，亞馬遜跌2.3%。金融股方面，摩根大通跌2.1%。資源股亦下跌，美鋁跌2.3%，埃克森美孚跌0.3%。

匯市方面，美匯指數升幅擴大，更一度收復104關，最新報103.97，升0.72%。歐元兌美元跌0.78%，英鎊兌美元跌0.88%，美元兌日圓跌幅收窄至0.14%。

【21:33】三大指數早段下挫

道指最新報31745點，跌527點，標普最新報3952點，跌67點，納指最新報11754點，跌332點。