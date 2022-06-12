日圓貶值反而利好當地經濟？　「見底」訊號要睇某島居民｜鄭昆侖

美國10年期國債息率水平又回升至3.16%的水平。儘管不少人(包括環球財金官員)一直嘗試淡化通脹的形勢，但是現實情況便是某幾類必需性的商品價格不斷上升。舉WTI期油為例，價格已見每桶120.5美元的水平，亦等同自2008年8月初以來的水平。因此， 加息收水幾乎是少數可以有效地控制通脹的辦法。

筆者早前笑言中資科技股(以及恒生指數)的見大底條件之一，是恒指公司將ATMXJ至少其中一隻股份剔出恒生指數。至於油價，如果有一天Cathie Wood忽然看好化石燃料並且成立相關的基金，那麼到時候油價有可能離頂不遠。在2021年，Cathie Wood高調地認為石油的需求遲早「清零」，而且油價不應該高於70美元。然而，事實是石油以及天然氣的供不應求的情況亦幾嚴重。

近日美元/日圓(USD/JPY)的匯價已回升至134.4的水平。﹙資料圖片﹚

欲了解日圓的「前世今生」1985年的《廣場協議》是必定要知道

近日美元/日圓(USD/JPY)的匯價已回升至134.4的水平。匯價愈高， 亦等同日圓兌美元出現貶值，反之亦然。由於種種的原因， 坊間湧然不少看淡日本經濟的論點。同時間，亦有人認為日圓很快貶值完畢,因此要買入日圓。

然而，欲理解日圓的「前世今生」便有需要了解發生在1985年9月22的《廣場協議》(Plaza Accord)事件。當年日美兩國處於激烈的貿易戰，但是兩國在軍事以及政治仍是處於友好關係的狀況。

美國當時「要求」日本、英國、法國以及西德將貨幣升值。明眼人一聽便知道表面上公平的做法，美國事實上「劍指」日本。在1985年年初，美元/日圓的匯率水平大約是255水平。日圓自此一直升值，直至1995年4月的83水平。換句話說，期間日圓兌美元升值207%!!!

儘管貨幣升值並非唯一的原因，但是自從1992年起日本經濟便陷入「失落之年（Lost decades)」困局。其他因素包括日本在1989至1990年所發生的資產泡沫見頂以及泡沫爆破。另外，美國自從1986年起便「限制」日本的半導體業發展，而當時兩國簽定了US-Japan Semiconductor Agreement (美日半導體協議)。再者，自1998年起，美國有意支持南韓的半導體以及電子消費產品發展。近10年Samsung的強勢，相信與此因素有關。

只不過，國與國之間沒有永遠的朋友，亦沒有永遠的敵人， 亦只有實際的利益。

如果有一天香港本地的居民因為日圓「越貶越有」而不太敢大量兌換日圓，這個可能是一個訊號。﹙資料圖片﹚

對日本經濟而言 日圓貶值未必是一件壞事

時而勢易，對於美國而言，今天最主要的貿易以及軍事上的對手並非日本。相反，日本是美國拉攏合作的對象。

至於日本的總體工業(尤其是高增值業的質素)以及科研的相對實力，雖然未必及得上上世紀90年代，但是穩守全球5位應該沒有問題的。儘管並非Toyota的本意，但是全球各地的民兵、異見軍事組織、甚至是部份小國的正規軍，都是依重Toyota的皮卡車（Hilux-series Pickup Truck）。即使在阿富汗的複雜山地環境，這款車輛的表現可靠。

換句話說，如果情況是美國默許日圓有秩序地貶值，那麼這對日本經濟來說未必是壞事。總體而言，日本的產品的競爭力回升(相對於上世紀80年代的貨幣升值年代)。只不過，對於投資日本股市的美元或港元的投資者來說，日圓貶值會影響回報。最新的日經225指數（Nikkei 225)水平為27,824點的水平，純以日圓計今年的波動性並不大。

一個比較上老練的做法是先等待日圓繼續貶值，直至市場發出一些明顯的「見底」訊號。例如，如果有一天香港本地的居民因為日圓「越貶越有」而不太敢大量兌換日圓，這個可能是一個訊號。現時美元/日圓的匯價是134.4，即使回升至140-190的範圍也不為過。1980-1985年期間， 當時日圓匯價高見250-280水平。

至於日圓貶值亦有一個問題，這便是當地入口的原材料(石油、天然氣、金屬、小麥)的成本會加速升溫。部份日本企業近月亦宣佈調高產品價格。如果主要原材料(農產品、木材、皮革)是來自日本，那麼產品加價幅度未必太大。消費者大可以等待日圓呈現進一步貶值才買進。相反, 如果如果主要原材料(工業零件、金屬、塑膠)並不是來自日本，那麼產品加價幅度可能會幾大。對於這些產品，現時作「水貨式」採購也是可以的。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert 為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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