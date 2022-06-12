滙控分拆亞洲業務討論　研究機構提3大方案　料釋放價值達2000億

滙控（0005）主要股東中國平安（2318）盛傳提出分拆滙控亞洲業務後，就是否分拆，市場各有「捧場客」。前中信里昂高級證券分析員﹙銀行業﹚、諮詢公司In Toto Consulting創辦人Asheefa Sarangi發表研究報告指，如果滙控分拆亞洲業務，可為股東帶來高達265億美元﹙約2,067億港元﹚的額外回報。



雖然In Toto Consulting指出，研究由「獨立第三方委托」，但相信委託方正是中國平安。中國平安對事件不願置評，但消息人士對《香港01》稱，平安希望市場就重組滙豐亞洲業務以提高股東回報的可能方式展開討論。



有研究報告指，如果滙控分拆亞洲業務，可為股東帶來高達265億美元的額外回報。（Getty）

倘分拆亞洲業務 料可帶來高達兩成回報

In Toto Consulting報告指出，亞洲市場是滙豐的主要驅動力，去年亞洲地區的貢獻分別佔集團總貸款的46%，營收的45%，以及稅前利潤的65%。與此同時，亞洲地區，特別是香港，一直是該集團向股東派發普通股息的「基石」。

但報告認為，滙豐在亞洲擁有強大的業務，從營運和估值角度來看，似乎受到了限制，假如成功分拆亞洲業務，將可進行價值重估，以更能反映純亞洲地區或香港業務的價值倍數，估計提升空間對比當前市場價值8%至20%。

報告提出了三個方案，包括完全分拆亞洲業務、將亞洲業務25%的股份單獨上市，以及將香港零售業務25%的股份上市。第一個方案將產生265億美元﹙約2,067億港元﹚或20.1%的價值提升；第二個方案帶來108億美元﹙約842億港元﹚或8.2%；第三個方案則帶來254億美元﹙約1,981億港元﹚或19.2%的價值提升。

消息人士對《香港01》稱，平安希望市場就重組滙豐亞洲業務以提高股東回報的可能方式展開討論。﹙資料圖片﹚

消息︰平保希望市場就重組展討論

報告坦言，完全或部分分離全部或部分亞洲業務的過程是複雜的，但可以實現，例如美元清算和網絡收入等潛在損失都可以克服。至於分拆成本，報告認為，分拆交易的各種形式均有四個不同階段，即分拆前、分離中、過渡期及穩定期，需要數年時間才能執行完成。在交易過程中，關鍵決策或事件可能對結果產生重大影響。換句話說，要估算這 些交易的金額並不是一件容易的事。

中國平安持有滙豐近9%的股權，為單一最大股東。近日盛傳平安發起分拆的建議，又有指其原本計畫在滙控（0005）年度股東大會上提交多項反對意見，但因未能按時提交書面文件，令計畫最終擱淺。

In Toto Consulting的報告指是受獨立第三方委托，但相信委託方正是中國平安。中國平安對事件不願置評，但消息人士對《香港01》稱，平安希望市場就重組滙豐亞洲業務以提高股東回報的可能方式展開討論。

《香港01》也就研究報告向滙控查詢，正待回覆。