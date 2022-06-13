港股中午收報21193點　跌612點　成交額逼近千億｜持續更新

美國5月通脹超預期高達8.6%，再創40年新高，超市場預期，觸發美股上周五單日挫近900點，今早亞洲股市全面低開。



【12:00】中午收跌612點

恒生指數中午收報21193點，跌612點，半日成交額達933億元。

國企指數半日跌2.85%，恒生科技指數跌3.66%。其中，嗶哩嗶哩（9626）跌超7%，百度（9888）跌6.74%，阿里（9988）跌近6%。

藍籌股普遍向下，只有個別股份錄得升幅，其中比亞迪（1211）升0.48%，報317.2元；電能（0006）及長建（1038）分別升0.89%及0.39%。

【11:08】新東方在線單日升一倍

新東方在線（1797）最新升超100%，股價創2021年6月以來近一年新高，本月至今8個交易日累漲超230%。

【10:50】恒指跌幅短暫收窄

港股早段跌幅一度收窄至486點，最新仍跌超500點，於21200點低位徘徊。

碧桂園（2007）跌近8%，報4.27元，成交額達1.76億元。

新東方在線（1797）漲幅擴大至70％，8個交易日累漲超180％。思考樂教育（1769）漲超14%，新東方（9901）漲超13%，天立教育（1773）漲超11%。

【09:20】港股低開643點

恒生指數開報21162點，跌643點或2.95%，成交額達98.77億元。

藥明生物（2269）跌6.59%，報64.45元。

友邦（1299）則跌3.58%，報78元。

ATMX全線向下，阿里（9988）跌近6%；騰訊（0700）跌逾3%；美團（3690）跌2.9%；小米（1810）跌逾3%。

至於美股三大指數期貨繼續走低，最新納指期貨跌超2%。

【08:38】恒指黑期挫逾600點

當中日經指數及韓股開市早段挫逾2%，日經指數報27104點，跌719點，跌幅2.6%；首爾綜合指數報2543點，跌52點，跌幅2%。

恒指黑期暫挫逾600點，跌幅超過3%。