花旗料中資股最壞時間已過　另精選7股｜附名單

大行花旗認為中資股最壞時間似乎已過。該行指出隨著美國聯儲局加息預期已大致反映，以及內地疫苗接種率逐步提高，認為進一步封城機會降低，從歷史趨勢而言中資股最壞時間已過。該行又認為下半年大部份行業會較上半年，取得較佳的收入及盈利增長，並予消費﹑工業﹑互聯網及汽車股「增持」評級。

該行指出縱使因封城而調低內地經濟增長預測，可是疫情趨平穩，以及供應鏈有改善，相信最壞時間已過，並預期中央政府或會在年中時推出刺激經濟措施。

該行又預期在今﹑明兩年聯儲局合共加息3.5至3.75厘。參考過去25年加息周期，恒指在加息周期初期便見底，因此預料港股會在5至7月期間見底，往後出現反彈。

料出口股及能源股可受惠

花旗預料能從加息或美元升值受惠的出口股及能源股，將會是贏家；房地產﹑航空及從事硬件的企業股份將會受壓。

此行亦將7隻精選中資股，比亞迪（1211），目標價587元﹑中銀（2388），目標價34.8元﹑李寧（2331），目標價95.2元﹑蒙牛（2319），目標價57.3元﹑創科（0669），目標價175元﹑京東美股，目標價90美元﹑網易美股，目標價132美元。