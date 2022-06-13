道指期貨走勢無起色 瀉逾500點 美匯隨債息上揚｜持續更新
撰文：張偉倫
出版：更新：
美國5月份通脹高於市場預期，觸發上周五（10日）股﹑匯﹑債市場出現大幅波動。餘波延續至今日亞太區股市，港股大瀉逾700點，歐洲亦股市下挫。
【20:52】美匯指數攀升
美國債息上揚，帶動美匯指數攀升，最新報104.67，升0.5%，美元兌多種主要貨幣亦上升。歐元兌美元最新報1.0458，跌0.58%，英鎊兌美元最新報1.2193，跌0.99%，澳元兌美元跌1.08%，美元兌加元升0.45。惟美元兌日圓回軟，跌0.18%。
港匯方面，兌美元曾失守7.85，低見7.8501，最新報7.8499。
美股期貨仍未見起色，道指期貨瀉573點，報30819點，納指期貨挫326點，報11506點，標指期貨最新報3811點，跌89點。
【20:00】夜期下跌
港股夜期下跌31點，報20856點，較今日收市低水212點。
【19:13】歐洲股市普遍下挫
英﹑法﹑德三地股市皆下挫，德國DAX指數最新報13508點，跌252點，法國CAC指數報6063點，跌123點，英國富時指數最新報7198點，跌119點，意大利富時MIB指數跌490點，報22057點，西班牙IBEX指數最新報8226點，跌163點。
美股期貨下跌，道指期貨跌532點，報30859點，標普期貨最新報3814點，跌87點，納指期貨最新報11499點，跌333點。
債市方面，美國10年期國債孳息率最新報3.253厘，升9.6個基點；5年期國債孳息率為3.392厘，升13.9個基點。