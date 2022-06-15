中資保險股跑出平保飆8%　ATM助攻　恒指全日揚240點

美股隔晚好淡爭持，反映中概股表現的金龍中國指數顯著造好，恒指黑期升約57點，報21122點；道指期貨升72點，報30437點。市場關注內地今早10時正公布「三頭馬車」數據。



【16:25】港股高收 升逾200點

港股高收，其中中資保險股表現突出，成為今日大市上揚動力。

恒指收市報21308點，升240點，國指升119點，報7452點，科指升107點，報4703點，成交額為1,490億元。

內險股今日表現突出，平保（2318）飆8%，收市報50.55元，國壽（2628）升5.3%，太保（2601）升7.4%，新華保險（1336）升5.3%。

中資券商股方面，中金（3908）升5.3%，光大證券（6178）升0.3%，廣發（1776）升2.8%，中信證券（6030）升3.1%。

科技股亦普遍上揚，阿里（9988）升4.3%，騰訊（0700）升1%，美團（3690）升1.3%，小米（1810）升2.9%。

內房及物管股方面，碧桂園（2007）升4.8%，碧服（6098）升6.2%。

【15:17】內地股市續上揚

內地股市延續上日升勢，上證升穿3300點，收市報3305點，升16點，深成收市報12137點，升113點，滬深300收市報4278點，升55點，創業板收市報2575點，升26點。

亞太區股市方面，日股跌303點，報26326點，台股跌48點，報15999點，韓股收市報2447點，跌45點。

港股方面，恒指升239點，報21307點，國指升118點，報7452點，科指升110點，報4706點。

個股方面，新東方在綫（1797）飆44.5%，新東方（9901）升22.2%。

【14:00】平安飆近一成

中國平安(2318)午後升幅擴大，現報51.15元，勁升9.29%，成交額20.54億元。

今年首5個月，中國平安旗下4家子公司保費收入共3,642.23億元人民幣，按年微升0.87%。

恒指升幅午後擴大，最新報21389點，升321點，國指升156點，報7490點，科指升132點，報4727點。

【12：10】港股半日升299點

恒指半日升299點，報21367點，成交774.8億元；科指升2.6%，報4713點。

科技股造好，阿里巴巴 （9988） 升逾4%，京東（9618）升近4%，美團（3690）升近2%。

港交所 （0388） 升逾3%，財政司司長陳茂波表示，目前正極力向內地有關部門，爭取容許在港上市中概股納入港股通。

內險股急彈，平保 （2318） 升逾7%，國壽 （ 2628）升近6%。

【10：27】港股升超200點

恒指最新升約234點，報21302點；科指升2.28%，報4700點。

港交所 （00388） 升2.93%，一度高見355元。財政司司長陳茂波表示，目前正極力向內地有關部門，爭取容許在港上市中概股納入港股通。

內房股炒起，中海外 （0688） 升逾2%；潤地 （1109） 升近2%；碧桂園 （2007） 升逾3%；雅居樂 （3383） 升逾1%。

再有細價股突然死亡！ 廣駿集團﹙8516﹚盤中突暴瀉逾九成，現報0.52元，仍瀉91.4%，成交額達2,810萬元

【09:38】港股升189點 報21257點

新東方系再起炒風，新東方在線﹙1797﹚早段爆升，目前漲幅擴大至逾33%，報14.3元；新東方﹙9901﹚亦漲近16%，報16.92元。

【09：20】港股高開43點

港股高開43點或0.21%，報21111點；科指升57點或1.26%，報4653點。

新能源車股普升，蔚來（9866）漲超11%，理想汽車（2015）升逾4%，小鵬汽車（9868）升近3%。

嗶哩嗶哩（9626）漲超4%，京東集團（9618）、阿里巴巴（9988）漲超3%；新東方（1797）在線升近15%。