平保升幅擴至近1成　港股升勢午後增至逾300點｜持續更新

美股隔晚好淡爭持，反映中概股表現的金龍中國指數顯著造好，恒指黑期升約57點，報21122點；道指期貨升72點，報30437點。市場關注內地今早10時正公布「三頭馬車」數據。



【14:00】平安飆近一成

中國平安(2318)午後升幅擴大，現報51.15元，勁升9.29%，成交額20.54億元。

今年首5個月，中國平安旗下4家子公司保費收入共3,642.23億元人民幣，按年微升0.87%。

恒指升幅午後擴大，最新報21389點，升321點，國指升156點，報7490點，科指升132點，報4727點。

【12：10】港股半日升299點

恒指半日升299點，報21367點，成交774.8億元；科指升2.6%，報4713點。

科技股造好，阿里巴巴 （9988） 升逾4%，京東（9618）升近4%，美團（3690）升近2%。

港交所 （0388） 升逾3%，財政司司長陳茂波表示，目前正極力向內地有關部門，爭取容許在港上市中概股納入港股通。

內險股急彈，平保 （2318） 升逾7%，國壽 （ 2628）升近6%。

【10：27】港股升超200點

恒指最新升約234點，報21302點；科指升2.28%，報4700點。

港交所 （00388） 升2.93%，一度高見355元。財政司司長陳茂波表示，目前正極力向內地有關部門，爭取容許在港上市中概股納入港股通。

內房股炒起，中海外 （0688） 升逾2%；潤地 （1109） 升近2%；碧桂園 （2007） 升逾3%；雅居樂 （3383） 升逾1%。

再有細價股突然死亡！ 廣駿集團﹙8516﹚盤中突暴瀉逾九成，現報0.52元，仍瀉91.4%，成交額達2,810萬元

【09:38】港股升189點 報21257點

新東方系再起炒風，新東方在線﹙1797﹚早段爆升，目前漲幅擴大至逾33%，報14.3元；新東方﹙9901﹚亦漲近16%，報16.92元。

【09：20】港股高開43點

港股高開43點或0.21%，報21111點；科指升57點或1.26%，報4653點。

新能源車股普升，蔚來（9866）漲超11%，理想汽車（2015）升逾4%，小鵬汽車（9868）升近3%。

嗶哩嗶哩（9626）漲超4%，京東集團（9618）、阿里巴巴（9988）漲超3%；新東方（1797）在線升近15%。