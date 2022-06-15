消費券｜滙豐PayMe推4000萬獎賞　轉會即可參加Tesla電動車抽獎

【消費券 / PayMe / BoC Pay / 八達通 / Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 申請】第二階段消費券8月7日發放，市民今次可「轉會」，各支付平台紛紛出招吸客。

滙豐旗下電子錢包PayMe宣布，推出4,000萬元獎賞，包括商戶折扣券、Tesla電動車抽獎及「獎賞錢」回贈等，鼓勵用戶轉會PayMe。

選擇PayMe接收消費券的用戶可獲取25元折扣券一張，適用於超過35,000 家使用「PayMe for Business」網上及實體商戶；同時亦會自動參加幸運大抽獎，有機會贏取Tesla Model 3一部。

客戶使用滙豐信用卡為PayMe增值，可享3倍「獎賞錢」；滙豐保險客戶投保指定保險計劃，並登記以 PayMe 領取消費券，可賺取高達 5,000元商戶折扣優惠券。

此外，今次活動還為用戶帶來推薦獎賞。推薦人及受薦人除可獲價值15元折扣優惠券一外，成功推薦最多親友登記以PayMe領取消費券的首名用戶，將可獲 Tesla Model 3 一部；其後八名用戶亦可獲得 iPhone 13 Pro 一部。

滙豐PayMe主管Dharini Kannan Hemant表示：PayMe有逾270萬個人用戶的基礎下，加上推廣活動，有信心可進一步刺激本地消費，尤其是中小型商戶。