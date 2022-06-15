花旗料年底本港跟隨加息　幅度四分一厘　削恒指目標至24300點

本港時間周四凌晨，美國聯儲局將宣布議息結果，花旗銀行研究部香港經濟師雷智顏指出，美國通脹壓力升溫，聯儲局宣布加息半厘機會高，甚至有機會加息0.75厘。

對於美息上升，本港面臨走資壓力。她指出，近日金管局已經按聯匯機制入市，估計未來美聯儲臨近加息時間，本港金管局有需要入市承接港元。目前本港外匯儲備超過一萬億元，資金外流壓力亦可控。

在聯繫匯率下，本港需要跟隨美國加息。現時該行預期美國今年累計加息2.75厘 ，本港銀行相信會在年底跟隨上調最優惠利率，幅度料為25點子。

港股盈利預測已下調

對於港股走勢，花旗銀行研究部中國股票策略師劉顯達指出，參考以往三次美國加息經驗，股市多數在加息周期初段見底，認為現時不需對股市過分悲觀。

不過，基於市場盈利預測已經下調，該行削恒指今年底目標至24,300點，相當於預測平均市盈率12.5倍。

建議增持消費、工業等四大板塊

內地正加碼刺激經濟措施，以助經濟走出4月時的疫情低位。此外，相信當高效疫苗出現時，內地進一步封鎖的風險也應該會降低，因此，仍看好中資股前景。

他預計中資股大多數行業在今年下半年的收入和利潤增長將高於今年上半年，故建議增持消費、工業、互聯網和汽車四大板塊，當中互聯網股份的評級是最新上調的，反映政策強監管風險大致消退。