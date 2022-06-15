調查：今年本港打工仔薪酬平均加幅達3.2%　近半受訪者願海外工作

網上求職招聘平台JobsDB公布《2022年薪酬調查報告》，結果顯示今年香港打工仔薪酬平均加幅達3.2%；對比去年同期受訪僱員平均僅獲0.4%人工升幅，為近三年以來錄得的最高增幅，逐漸回復至疫情前水平。

JobsDB於今年三月至四月委託獨立調查機構，向本港共3,632名打工仔進行網上問卷調查，72%受訪僱員表示獲發雙糧或／及花紅，按年升6%；受訪者對就業前景亦明顯變得樂觀，六成對就業前景持中性至樂觀態度，比例較去年增加12%。

逾半全職僱員獲加薪

調查反映市場正在復甦，逾一半（53%）的全職僱員今年獲加薪，較去年增加19%，凍薪（41%）及減薪（6%）的比例亦比去年分別減少14%及5%；當中整體平均獲1.4個月花紅，比去年增加0.2個月。

企業持續走向數碼化，相關人才需求熾熱，三大加薪幅度最高工種為「數據分析及研究」（7.3%）、「數碼市場推廣 / 電子商務 / 社交媒體行銷」（6.4%）、「公關 /企業事務 」（6.1%）；相反，較受疫情影響的前線行業仍錄得不同程度的跌幅，「零售銷售」及「飲食 / 餐飲」平均薪酬分別錄得-4.8%及-1.1%的負增長。

72%打工仔主動辭職

隨著疫情漸成常態，不再成爲阻礙打工仔轉工的顧慮，他們會更着重尋找合適的工作，重新開始思考職涯方向以作出更詳盡的人生規劃。在過去12個月內，超過3成（31%）受訪僱員曾轉工，較去年升近一成（7%）。

在離職僱員當中，其中72%為主動辭職，比去年上升15%，同時近六成打工仔表示在轉工後得到更好的工作體驗。而轉工後加薪幅度最高三大工種為「品牌及市場推廣」（17.3%）、「資訊科技」（15.1%）及「建築及施工」（15%）。另外，職齡較短的打工仔轉工情況更為頻繁，當中工作年資只有0-2年及3-5年（各佔41%）的僱員，於所有職齡組別之中轉工比例最高。

調查同時發現，更多打工仔轉行後「錢途」更佳，超過一半（53%）受訪者表示轉行後獲得加薪，較去年升近8%；同時，轉行的平均薪酬調整更由去年的-8.3%升至+1.4%，升幅接近一成（9.7%），反映現時轉行未必需要自降「薪價」。

澳洲取代英國成年輕打工仔首選

打工仔繼續對海外工作持開放態度。連續兩年（2021及2022年）調查顯示，有近半受訪者（49%及47%）不介意到海外工作。當中，越年輕的打工仔對海外工作或移民更感興趣，25歲或以下的受訪者（53%）為所有年齡組別之中比例最高；以職級劃分的話，畢業以內一年的職場「新鮮人」有六成對海外工作或移民感興趣，而高級管理層例如董事（Director）、首席執行官（CEO）亦有高達63%表示有意海外工作或移民。

另外，英國（47%）、澳洲（42%）及新加坡（30%）繼續成為打工仔們於海外工作的熱門地點。去年英國受不少年輕打工仔追捧，而今年澳洲則成為35歲或以下受訪者的首選，36-45歲首選英國，46歲或以上則繼續較傾向到內地工作。