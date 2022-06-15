國統局﹕內地樓市呈現積極變化　料逐步趨穩

國家統計局公布，今年首5個月內地商品房銷售額為4.83萬億元（人民幣‧下同），按年跌31.5%，其中住宅銷售額按年跌34.5%。至於期內全國房地產開發投資為5.21萬億元，按年跌4%。

國統局新聞發言人付凌暉指出，近期調研顯示內地樓市已出現積極變化，並隨著樓市逐步趨穩，相信下半年對經濟穩定作用會逐步顯現。惟強調要堅持房住不炒，堅持滿足居民的合理住屋需求。

付凌暉又指出縱使內地樓市銷售﹑投資出現下降，可是隨著房地產長效機制不斷完善等，有利於樓市健康發展。近期各地亦加大穩樓市實施力度，採取多種措施滿足居民合理需求，以及利率下調等，都有利於樓市趨穩。

發展商料6月銷售按月增最多1成

另一方面，券商銀河聯昌引述參與該行會議的開發商，指出6月銷情尚可，不過市場情緒非常疲弱，所以未如投資者般預期強勁，料僅較5月銷情高出5至10%水平。基於年初至今合約銷售疲弱，發展商或較難達成其合約銷售目標。

報道又指出內地發展商管理層認為，監管方需要推出更多強而有力措施，扭轉樓市低迷趨勢。管理層又指出，銀行已在項目貸款﹑按揭貸款審批及預售資金監管賬戶方面的流動性寬鬆，可是情況仍遠低於過去正常的平均水平。