報告｜85%金融服務機構於爆疫前　將大流行納入持續業務運作計劃

金融學院轄下負責研究工作的香港貨幣及金融研究中心今日（15日）發表新一份題為「2019冠狀病毒病與香港金融服務業的運作穩健性：2020-2021年經驗帶出的初步考慮因素」的應用金融研究報告。

鑑於2019冠狀病毒病的疫情及其對企業及個人的影響，報告以2020至2021年的經驗，了解香港金融服務業如何在疫情的不同階段保持運作穩健。報告透過研究中心在2021年7月委託的調查及訪問收集金融機構的意見，討論金融服務業內各個行業為減輕疫情影響所採取的措施。例如，85%的受訪者表示在疫情開始前已把疾病大流行的情境納入其持續業務運作計劃。

此外，金融機構亦採用混合辦工模式。報告亦分析政策支援、金融和數據基礎設施、加快採用金融創新等外部因素對加強金融機構營運穩健性的關鍵作用，並就金融機構未來受同類事件影響時如何保持及加強運作穩健性歸納了一些初步考慮因素。

香港金融管理局副總裁兼香港貨幣及金融研究中心副主席劉應彬表示：「透過說明持續業務運作計劃、遙距工作安排及支持性的政策環境等外部因素對機構運作穩健的作用，我們希望本研究能為金融機構在新冠疫情後的運作穩健性提供一些有用的初步見解。」