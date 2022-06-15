美股｜儲局加息0.75厘　道指曾漲逾600點　波音造好

美國聯儲局香港時間周四（16日）凌晨公布議息結果，官員決定加息0.75厘，以壓抑高於預期的通脹。道指開市初段曾升600點，議息結果公布後表現反覆，倒插後回升近500點，收市維持升勢，波音急升近一成。



【02:47】三大指數升勢擴大

道指報30813點，升449點或1.48%；標普報3813點，升77點或2.08%；納指報11173點，升345點或3.19%。

【02:41】三大指數反覆靠穩

道指報30632點，升267點或0.88%；標普報3786點，升50點或1.36%；納指報11070點，升241點或2.23%。

【02:11】道指蒸發逾200點升幅



道指報30390點，升25點或0.08%；標普報3748點，升12點或0.34%；納指報10927點，升99點或0.92%。

【02:00】儲局加息0.75厘 三大指數升幅收窄

道指報30530點，升165點或0.55%；標普報3768點，升32點或0.88%；納指報10999點，升170點或1.58%。

【01:50】議息結果公布前 股市變動不大

道指報30535點，升170點或0.56%；標普報3770點，升35點或0.95%；納指報11014點，升186點或1.72%。

【23:55】道指維持逾百點升幅

道指報30527點，升163點或0.54%；標普報3771點，升36點或0.97%；納指報11009點，升162點或1.68%。

【23:07】美三大指數升幅收窄

美股升幅收窄，道指升188點，報30553點，標普升35點，報3771點，納指升162點，報10991點。

【22:15】美股三大指數升勢擴大

美股升勢擴大，道指最新報30751點，升386點，標普最新報3792點，升56點，納指報11021點，升193點。

至於反映投資者恐慌情緒的VIX指數，最新報30.41，跌7%。

匯市方面，歐元兌美兀升0.1%，英鎊兌美元升0.73%，澳元兌美元升1.18%，美元兌日圓最新報134.46，跌0.75%。美匯指數最新報105.2，跌0.31%。

【21:43】美股三大指數早段上揚

道指最新報30582點，升217點，納指升10968點，升141點，至於已跌入熊市區的標普指數，最新報3777點，升42點。

個股方面，零售商Target升0.6%，Tesla升1.8%，蘋果升1.1%。

另一方面美國公布上月零售銷售按月下跌0.3%，市場人士預期原來預期為增長0.2%；扣除汽車的零售銷售按月升0.5%，不及市場預期的0.8%增幅。

上月美國進口物價按月升0.6%，低於預期；出口物價按月升2.8%，高於預期。