美國加息｜聯儲局加息0.75厘符市場預期　料加息0.75厘不成常態

美國聯儲局香港時間今日（16日）凌晨公布6月議息結果，官員決定加息0.75厘，至介乎1.5至1.75厘，幅度為1994年以來最大，符合市場預期，並預期今年內加息至3.4厘。聯儲局主席鮑威爾其後在記者會表示，7月可能再加息0.5厘或0.75厘，但料加息0.75厘不會是常態。



縮表計劃不變 強烈堅持要通脹降至2%

聯儲局表示，美國經濟活動經歷首季下行後似乎開始改善，近數個月職位增長蓬勃，失業率維持低水平。通脹繼續上升，反映大流行病、高能源價格和廣泛價格壓力的影響。

另外，俄羅斯入侵烏克蘭造成嚴重的人道和經濟困難，推高通脹和影響全球經濟活動。中國因疫情的封城措施，亦可能惡化供應鏈受阻的問題。

局方繼續追求最高就業率和將通脹長期維持於2%，因此將利率定於1.5至1.75厘，並預期繼續加息是合適的做法。局方會維持5月時定下的縮表計劃、即每月最多475億美元，同時強烈堅持要通脹回到2%。

今年內加息至3.4厘 大削GDP增長預測

聯儲局官員亦調整今年經濟預測。點陣圖顯示，利率至今年底將升至3.4厘，比3月時的預測高1.5百分點。官員亦將今年經濟增長預測由3月的2.8%，大幅削減至1.7%；通脹預測亦由4.3%上調至5.2%。

下月或再加息0.75厘

聯儲局主席鮑威爾在記者會上表示，局方正快速在調整利率，預示7月的利率增幅較可能是0.5厘或0.75厘，但料加息0.75厘不會成為常態。他又稱，預料通脹率現在開始趨平，希望看到通脹數據連續數次回落。

經濟方面，鮑威爾稱局方並非要引發衰退以控制通脹，而是要通脹維持2%和擁有強健的勞工市場。他又表示，要避免經濟衰退並不容易，經濟未必能軟著陸。

聯儲局最新預期，美國2024年失業率會由3月預期的3.6%升至4.1%，令人擔憂加息會損害就業市場。鮑威爾解釋，即使失業率上升至4.1%，仍屬於歷史低位，若通脹能回到2%，也算是「成功的結果」。