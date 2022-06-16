美國加息｜聯儲局加息0.75厘　符市場預期　道指反覆

美國聯儲局香港時間今日（16日）凌晨公布6月議息結果，官員決定加息0.75厘，至介乎1.5至1.75厘，幅度為1994年以來最大，符合市場預期。結果公布後，道指蒸發近200點升幅倒插，其後好淡爭持。



縮表計劃不變 強烈堅持要通脹降至2%

聯儲局表示，美國經濟活動經歷首季下行後似乎開始改善，近數個月職位增長蓬勃，失業率維持低水平。通脹繼續上升，反映大流行病、高能源價格和廣泛價格壓力的影響。

另外，俄羅斯入侵烏克蘭造成嚴重的人道和經濟困難，推高通脹和影響全球經濟活動。中國因疫情的封城措施，亦可能惡化供應鏈受阻的問題。

局方繼續追求最高就業率和將通脹長期維持於2%，因此將利率定於1.5至1.75厘，並預期繼續加息是合適的做法。局方會維持5月時定下的縮表計劃、即每月最多475億美元，同時強烈堅持要通脹回到2%。

今年內加息至3.4厘 大削GDP增長預測

聯儲局委員點陣圖顯示，利率至今年底將升至3.4厘，比3月時的預測高1.5百分點。官員亦將今年經濟增長預測由3月的2.8%，大幅削減至1.7%；通脹預測亦由4.3%上調至5.2%。

下月或再加息0.75厘

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在記者會上表示，局方正快速在調整利率，預示7月的利率增幅較可能是0.5厘或0.75厘，但加息0.75厘不會成為常態。他又稱，希望看到通脹數據連續數次回落。