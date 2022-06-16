恒指跌勢尾段加逾至逾500點　快手瀉9.3%｜持續更新

【15:42 】港股尾段瀉逾500點

港股尾段急瀉，恒指現瀉550點或2.58%，報20757點。

東方海外大瀉近7%，為表現最差恒指成份股。

另外，網易、中信、碧服及阿里健康大瀉逾半成。快手（1024）瀉9.3%，失守80元。

【15:12】內地股市走勢個別

內地股市走勢個別，上證收市報3285點，跌20點，深成收市報12150點，升13點，滬深300收市報4250點，跌28點，創業板收市報2585點，升10點。

亞太區股市方面，日本股市收市報26431點，升105點，台股收市報15838點，跌160點，韓股升4點，報2451點。

恒指最新報20964點，跌344點，國指最新報7297點，跌155點，科指跌129點，報4574點。

【14:53】大市跌325點

港股最新報20982點，跌325點，國指最新報7307點，跌145點，恒指最新報4585點，跌118點。

教育股獲投資者追捧，天立教育（1773）升131.6%，新東方在綫（1797）升82%，新東方（9901）升5.1%，光正教育（6068）升65%，思考樂教育（1769）升64%。

中資券商股方面，光大證券（6178）跌10.5%，中金（3908）升2.7%，廣發証券（1776）跌2.7%。

【13:54】大市失守21000點

大市失守21000點，最新報20988點，跌320點，國指報7318點，跌134點，科指跌103點，報4600點。

【13:48】港股跌勢午後擴大

港股跌勢在午後擴大，恒指最新報21045點，跌263點，國指報7344點，跌108點，科指報4624點，跌78點。

東方海外（0316）為目前表現最差藍籌，最新報227元，瀉7.3%；中信（0267）挫4.1%，網易（9999）﹑中石油（0857）及阿里健康（0241）均跌逾3%。

【12:00】中午收挫85點

港股中午收報21223點，跌85點或0.4%，成交額約768.28億元。

東方海外半日跌6%，報230元；其餘航運股均見沽壓，中遠海運（1199）跌2.5%、太平洋航運（2343）跌2.3%、中遠海控（1919）跌2%。

科技股普遍向下，快手跌近6%、騰訊跌2%、嗶哩嗶哩（9626）跌逾1%。

【10:33】 東方海外挫逾4%

港股挫近百點。恒指現報21216點，跌92點或0.43%；國指報7404點，跌48點或0.65%；科指報4660點，跌42點或0.91%。大市成交額511億元。

東方海外﹙0316﹚挫4.25%，為表現最差藍籌股。另外，網易﹙9999﹚及創科﹙0669﹚分別挫3.87%及3.31%，表現亦較差。

重磅科技股方面，阿里升0.56%、美團升0.25%，而騰訊則跌1.4%。

新東方在線升近四成，如入無人之境。

【09:45】港股倒跌

恒指早段高開逾200點後，甫開初段已見沽壓，開市約十分鐘後即見倒跌。

最新報21206點，跌101點或0.48%，成交額達210億元。

科技股表現較差，快手（1024）跌半成；網易高開3%後倒跌，最新挫0.6%；股王騰訊（0700）亦挫近2%。

新東方在線再漲25%，續創52周新高。

【09:20】恒指高開207點

恒生指數今早跟隨美股高開，升207點或0.97％。國企指數漲1％，恒生科技指數則高開1.29%。

科網股與中概股普遍高開，新東方在線（1797）漲近15%，連續9日上漲；新東方（9901）漲超7%。京東集團（9618）、百度集團（9888）、阿里巴巴（9988）均漲超3%。

蔚來（9866）高開近7%，公司周三發布首款大五座SUV NIO ES7。

【08:20】亞太股市集體高開

美國聯儲局公布議息結果，將基準利率上調0.75厘，至1.5厘至1.75厘區間，幅度為1994年以來最大。

聯儲局主席鮑威爾於議息後的記者會上示，下次會議最有可能是加息0.5厘或0.75厘，但強調決策將取決經濟數據，並補充加息0.75厘的行動不會成為常態。

周三美股受鮑威爾看似「偏鴿」的言論收高。亞太股市跟漲，日經225指數早盤漲幅一度擴大至2%，韓國KOSPI指數漲幅擴大至1.67%，MSCI亞太指數漲超1%，澳大利亞S&P/ASX 200指數開漲0.59%。