港股高開低走　甫開初段倒跌逾百點　新東方在線漲25%｜持續更新

【09:45】港股倒跌

恒指早段高開逾200點後，甫開初段已見沽壓，開市約十分鐘後即見倒跌。

最新報21206點，跌101點或0.48%，成交額達210億元。

科技股表現較差，快手（1024）跌半成；網易高開3%後倒跌，最新挫0.6%；股王騰訊（0700）亦挫近2%。

新東方在線再漲25%，續創52周新高。

【09:20】恒指高開207點

恒生指數今早跟隨美股高開，升207點或0.97％。國企指數漲1％，恒生科技指數則高開1.29%。

科網股與中概股普遍高開，新東方在線（1797）漲近15%，連續9日上漲；新東方（9901）漲超7%。京東集團（9618）、百度集團（9888）、阿里巴巴（9988）均漲超3%。

蔚來（9866）高開近7%，公司周三發布首款大五座SUV NIO ES7。

【08:20】亞太股市集體高開

美國聯儲局公布議息結果，將基準利率上調0.75厘，至1.5厘至1.75厘區間，幅度為1994年以來最大。

聯儲局主席鮑威爾於議息後的記者會上示，下次會議最有可能是加息0.5厘或0.75厘，但強調決策將取決經濟數據，並補充加息0.75厘的行動不會成為常態。

周三美股受鮑威爾看似「偏鴿」的言論收高。亞太股市跟漲，日經225指數早盤漲幅一度擴大至2%，韓國KOSPI指數漲幅擴大至1.67%，MSCI亞太指數漲超1%，澳大利亞S&P/ASX 200指數開漲0.59%。