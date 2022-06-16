Tesla美國全線加價　Model X LR版貴47100元　漲幅達5.2%

據汽車新聞網站《Electrek》最新指，特斯拉（Tesla；美：TSLA）美國全線提價，部分車型價格上漲6,000美元，折合相當於47,100港元。

繼今年3月大幅加價後，Tesla再度大幅上調汽車售價。其中，今年較早前已經大幅加價的Model X ，今日再有大幅漲價。

Model X 雙馬達的全輪驅動Long Range版本，售價由 114,990 美元，漲至 120,990 美元，大幅漲價 6,000 美元，加幅達5.2%。

至於 Model 3 是目前​​特斯拉所有產品線中價格漲幅最小的一款，當中只有 Model 3 Long Range 版本受到影響，價格從 54,490 美元漲至 57,990 美元，上漲 2,500 美元或4.58%。

對於Tesla加價，《Electrek》的評論對於原材料價格和物流成本上漲有所質疑，並認為特斯拉可能只是想提高其毛利率。原因是該公司儘管在去年提價期間一直抱怨成本增加，但其汽車毛利率卻一直增加。

事實上，Tesla香港區售價在上周已經加價，由6月10日開始，多款Tesla汽車稅前售價加價約6%至7%，包括 Model 3 及 Model Y 等車型。